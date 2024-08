Deuxième atterrissage d’urgence d’un avion de Cayman Airways en trois jours

Par James Whittaker – 12 août 2024

Cayman Airways

Les passagers ont été priés de se mettre en position d’accolade lorsque l’avion a atterri à New York.

Un avion de Cayman Airways a été temporairement mis hors service après avoir effectué deux atterrissages d’urgence en trois jours.

Les passagers ont été avertis d’un problème potentiel au niveau des volets – qui créent une traînée pour ralentir l’avion à l’atterrissage – et ont été invités à prendre la position de sécurité alors que l’avion se préparait à atterrir à l’aéroport international John F. Kennedy de New York, dans la nuit de samedi à dimanche.

Le même avion a été impliqué dans un incident similaire jeudi, alors qu’il atterrissait à Grand Cayman en provenance de Los Angeles.

Cayman Airways insiste sur le fait que des contrôles rigoureux ont été effectués après le premier incident avant que l’avion ne soit remis en service.

La vidéo de l’atterrissage de jeudi montre l’avion arrivant à grande vitesse. Il s’est posé sans encombre et la compagnie aérienne a indiqué dans un communiqué dimanche que l’alerte était essentiellement une fausse alerte déclenchée par un capteur défectueux.

Étant donné que le même problème s’est reproduit après le remplacement du capteur, la compagnie aérienne a de nouveau décidé de mettre l’avion hors service.

Le directeur général de Cayman Airways, Fabian Whorms, a tenté d’apaiser les craintes des passagers à propos de ces incidents en déclarant : “Nous comprenons l’inquiétude que cette situation a pu susciter et nous nous excusons sincèrement pour les désagréments occasionnés.

“Nous assurons à nos passagers et au public que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour résoudre ce problème rapidement et en profondeur”.

Dans sa déclaration de dimanche, la compagnie aérienne a attribué l’alerte d’atterrissage d’urgence à l’aéroport JFK à ses propres procédures d’exploitation prudentes.

Elle a confirmé que l’avion avait rencontré une “indication de volet” lors de son approche finale.

Cette indication est plus qu’un simple signal lumineux, car elle indique que les volets ne peuvent pas être utilisés, ce qui signifie que l’avion doit arriver à une vitesse plus élevée et qu’il devra éventuellement freiner plus fort à l’atterrissage.

La CAL affirme donc que ce problème n’a guère eu d’incidence sur le plan pratique et que l’alerte donnée aux passagers relevait d’un “excès de prudence procédurale”.

“Le capitaine Basil Hamaty, assisté du copilote Felton Beneby, a déclaré une situation d’urgence en sachant que l’avion était parfaitement capable d’atterrir en toute sécurité à une vitesse supérieure à la normale sans utiliser les volets sur la très longue piste de JFK, et sans avoir besoin d’une décélération excessive”, a déclaré la compagnie.

Cayman Airways affirme que l’avion a atterri en douceur malgré l’avertissement. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des passagers se tenant la tête dans les mains en position d’accolade alors que l’avion se préparait à atterrir.

Dans son communiqué, CAL a confirmé que l’avion – l’un des plus récents Boeing Max 8 – était cloué au sol suite à l’incident survenu jeudi soir.

“Un capteur défectueux a été identifié et remplacé, et après des vérifications approfondies et réussies, l’avion a été remis en service. L’avion a effectué quatre vols le 10 août sans problème avant que l’erreur d’indication des volets ne se reproduise lors de l’approche de JFK.

“Compte tenu de la récurrence de ce problème, l’avion a été immédiatement retiré du service à JFK pour un examen plus approfondi.

“Cayman Airways travaille en étroite collaboration avec Boeing et a reçu de nouvelles mesures de dépannage supplémentaires à prendre avant que l’avion ne soit autorisé à effectuer d’autres vols.

Un avion de remplacement a été utilisé pour le vol retour de New York, dimanche, avec un retard. CAL a indiqué que des retards avaient été enregistrés sur l’ensemble de son réseau dimanche.

M. Whorms a ajouté : ” La sécurité de nos passagers et de notre équipage est notre priorité absolue chez Cayman Airways. Nous nous engageons à maintenir les normes les plus élevées en matière de sécurité et de fiabilité opérationnelles et nous ne ferons aucun compromis sur ces normes”

