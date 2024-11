Dominica. La nouvelle avocate Andesse Thomas s’est engagée à travailler avec intégrité et à servir avec diligence.

L’avocate Andesse Thomas

Résidente de Portsmouth, Thomas a été admise au barreau lors d’une cérémonie tenue jeudi à la Haute Cour de Roseau.

« Je respecterai les normes éthiques élevées attendues d’un avocat, non seulement envers mes clients, mais aussi envers le tribunal et mes confrères », a-t-elle déclaré. « Je travaillerai avec intégrité et dignité et je servirai avec diligence. »

Thomas a également promis de contribuer à l’avancement et au développement des lois du pays, en particulier dans le domaine du droit public, si nécessaire.

« Je veillerai à ceux qui sont moins fortunés et qui méritent une représentation juridique, et je ferai ma part, dans la mesure du possible, pour les aider lorsqu’ils auront besoin de représentation », a-t-elle affirmé.

Elle a ajouté qu’elle continuerait à promouvoir et à favoriser le développement communautaire et l’unité.

« Je souhaite adopter une approche pratique dans ma manière de contribuer au développement de la profession juridique en Dominique », a-t-elle souligné.

De plus, Thomas a indiqué qu’une des démarches les plus concrètes, selon elle, est de devenir membre actif de l’Association du Barreau de Dominique.

Son conseil aux jeunes et à toute personne qui pourrait en avoir besoin est que « avec Dieu, avec de la concentration, et quelque chose de très important et souvent oublié, une attitude et un état d’esprit positifs, le succès est possible ».

« Ne mettez pas vos rêves de côté », a-t-elle conseillé.

