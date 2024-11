Dominique. Le PM Skerrit loue les relations entre la Dominique et la Barbade

Dominica News Online –

Le Premier ministre Roosevelt Skerrit a salué les relations entre la Dominique et la Barbade, affirmant que les deux pays partagent des liens profonds d’amitié, de respect mutuel et de coopération.

Skerrit était en visite à la Barbade ce week-end, où il a prononcé le discours principal lors du 46ᵉ anniversaire et du service religieux de l’Association dominicaine de la Barbade. S’adressant aux médias après le service, qui s’est tenu à l’église catholique romaine Our Lady of the Universe à Black Rock, Skerrit a rappelé que la Barbade avait tendu la main à la Dominique en temps de besoin.

« Dans les années 1980, il y a eu un moment où le gouvernement ne pouvait pas payer les salaires, et le Premier ministre de la Barbade de l’époque, [Tom] Adams, a apporté un soutien financier à travers [l’ancienne Première ministre] Eugenia Charles pour couvrir les salaires », a-t-il révélé.

« Lorsque nous (le

J’aime ça : J’aime chargement…