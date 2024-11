Dominique parmi les destinations les plus sûres des Caraïbes

La

La Dominique a été classée parmi les six destinations les plus sûres des Caraïbes, grâce à son faible taux de criminalité, ce qui en fait un lieu idéal pour les visiteurs voyageant seuls.

L’île, aux côtés des Îles Caïmans, de la Barbade, de Sainte-Lucie, d’Aruba et des Bermudes, s’est distinguée dans une liste des destinations caribéennes les plus sûres compilée par le magazine de voyages Travel and World Tour (TWT) dans son dernier numéro, publié la semaine dernière.

Le magazine a souligné que ces îles sont « idéales pour les voyageurs en quête de tranquillité d’esprit. »

« Selon le Département d’État des États-Unis, ces îles bénéficient d’un avis de niveau 1, ce qui signifie qu’elles sont des destinations à faible risque où les voyageurs sont invités à ‘faire preuve de précautions normales » a rapporté le magazine.

Cette évaluation, combinée à l’atmosphère accueillante et aux infrastructures médicales de qualité de chaque île, les rend particulièrement attractives pour les touristes, y compris ceux qui voyagent seuls ou en famille.

La Dominique a été reconnue pour son faible taux de criminalité.

« Le faible taux de criminalité de la Dominique en fait un choix idéal pour les voyageurs solitaires, notamment les amateurs de nature », a déclaré le magazine.

« Avec une variété de circuits guidés pour la randonnée, la plongée et d’autres activités écologiques, les visiteurs peuvent explorer en toute confiance et en sécurité. L’accent mis par l’île sur la conservation et le tourisme durable crée une atmosphère paisible et une expérience sécurisée pour tous. Les guides locaux, compétents, mettent la sécurité des visiteurs au premier plan,

