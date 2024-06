Douze étudiants dominicains figurent sur la liste du doyen de la WIU au printemps 2024

Dominica News Online –

Douze étudiants de la Dominique ont été récompensés pour leurs résultats académiques en figurant sur la liste du doyen de l’Université de l’Illinois occidental au cours du semestre de printemps 2024. Ces étudiants de premier cycle, qui font partie d’une cohorte croissante à l’université, ont tous obtenu une moyenne générale louable de 3,6. Parmi eux, plusieurs étudiants ont même obtenu une moyenne générale parfaite de 4,0 pour le semestre. Les étudiants qui ont été reconnus pour leurs performances exceptionnelles sont Roanne Jno Baptiste, Jeanelle R E Kerr, Naomi C P Scotland, Francine Corin Julius, Kervell Dadra Vital, Berni Hamael Servil, Marlon Moses, Najeh Sole Francis, Nashida Stacia Bertrand, Jade I S Lindsay, et Rhesa Lawrence.

La réussite des étudiants dominicains et d’autres Caraïbes dans la cohorte régionale en expansion de l’Université de l’Illinois occidental continue d’être remarquable. Plus de 50 étudiants de la sous-région ont été inclus dans la liste du doyen du printemps 2024. Mark Mossman, doyen de l’université, a souligné l’engagement de l’université envers les Caraïbes en tant que région clé pour le développement d’un programme international de premier cycle réussi. Il a souligné les commentaires positifs reçus de la part des professeurs concernant le dévouement exceptionnel des étudiants dans leurs études.

En règle générale, les étudiants dominicains commencent leurs études en ligne avant de passer à l’apprentissage sur le campus aux États-Unis. Les bourses d’études de la WIU sont attribuées en fonction des résultats obtenus dans les collèges locaux ou à l’examen de compétence avancée des Caraïbes (CAPE), couvrant une partie importante des frais de scolarité pour les étudiants très performants. Les étudiants exceptionnels peuvent également avoir la possibilité de concourir pour la bourse présidentielle internationale, qui offre une bourse d’études complète.

Randy Glean, vice-président associé des études internationales à la WIU, ainsi que d’autres représentants de l’université, organiseront des séances d’information sur les possibilités d’études et de bourses pour les étudiants au Dominica State College, le lundi 17 juin à 10 heures, et pour les futurs étudiants au Public Service Union, à 17 heures. Pour plus d’informations sur les bourses et les études internationales à la WIU, les personnes intéressées sont invitées à contacter le Lead Institute au 276-548 / 265-5751.

