Education : EDF souhaite former les talents de demain

Rien de tel qu’une période de rentrée des classes pour faire une annonce de ce type. Ce jeudi 6 septembre, EDF et l’Académie de Martinique ont lancé un programme de formation inédit en Martinique : “L’École des réseaux pour la transition énergétique”. Cette initiative, destinée aux lycéens, est conçue dans le but d’anticiper le recrutement et la formation des jeunes dans les métiers de l’électricité. Ce projet permettra ainsi de moderniser et renforcer les réseaux électriques tout en formant localement de nouveaux talents.

Dans les locaux de l’entreprise d’énergie, Xavier Fichau, directeur d’EDF Martinique, et Nathalie Mons, rectrice de l’Académie, ont apposé leur signature sur une convention de partenariat portant sur la création de ce programme. Témoins de cet acte, les représentants des trois lycées (Joseph Zobel à Rivière Salée, Leopold Bissol au Lamentin, et La Trinité) où pourra commencer l’École des réseaux étaient présents pour exprimer leur enthousiasme à l’idée de participer à l’aventure. Des classes préparant au bac pro “Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés” (MELEC) pourront ainsi voir le jour.

Une volonté de sensibiliser les jeunes à des métiers d’avenir

La raison pour laquelle EDF met en place ce projet n’est pas anodine. Elle répond justement à la problématique de trouver du personnel qualifié dans de multiples domaines liés à l’énergie, dans un contexte de développement de l’électricité. Ainsi, les élèves pourront bénéficier de formations en alternance afin d’acquérir les compétences nécessaires pour travailler chez EDF ou dans d’autres entreprises. Après avoir obtenu le baccalauréat, ils pourront facilement poursuivre leurs études dans le supérieur.

Pour mettre en place ce diplôme, EDF n’a pas hésité à se rapprocher de l’Académie de Martinique pour faire part de son besoin de former des jeunes. Cette dernière s’est donc investie dans ce projet pour trouver des établissements prêts à ouvrir des classes.

Pendant leur formation, les alternants pourront se familiariser avec de multiples métiers à haute technicité. Ces métiers sont en lien avec plusieurs sources de production telles que le photovoltaïque ou encore l’éolien. Pour y parvenir, le contenu pédagogique a été élaboré en collaboration avec les enseignants. Les élèves pourront visiter les chantiers d’exploitation dès la seconde afin d’être sensibilisés. À partir de la première, ils pourront suivre une formation en alternance, bénéficiant d’un enseignement orienté vers les nouvelles expertises nécessaires à la transition énergétique.

Cette formation, pionnière en Martinique, pourrait inspirer et ouvrir la voie à son déploiement futur dans d’autres lycées, offrant ainsi à encore plus de jeunes l’opportunité de se préparer aux métiers d’avenir de l’énergie.

