ÉNERGIE – Les autorités organisatrices de la distribution de l’électricité exigent des améliorations substantielles

Le 23 avril 2024, une table ronde organisée à Fort-de-France par le Syndicat Mixte d’Énergie de la Martinique (SMEM) a rassemblé diverses autorités de la distribution électrique dans les Zones Non Interconnectées (ZNI). Cet événement, marqué par la présence de hauts représentants politiques et d’EDF SEI, a débouché sur l’adoption d’une motion revendiquant des investissements majeurs pour améliorer la qualité du service public de l’électricité dans ces zones spécifiques.

À TRAVERS LE MAGAZINE BÂTISSEURS OUTRE-MER, NOUS REVIENDRONS SUR CE DOSSIER AVEC LES INTERVIEWS DES ORGANISMES CONCERNÉS SUR L’HEXAGONE ET LES TERRITOIRES CONCERNÉS

Lors de cette rencontre, les syndicats SMEM (Martinique), SMEGUY (Guyane), SyMEG (Guadeloupe) et SIDELEC (Réunion), ont discuté des défis uniques auxquels font face les réseaux électriques des ZNI. Les participants, incluant des sénateurs et des députés, ont souligné les inégalités marquantes en matière de qualité et de performance par rapport aux réseaux de l’hexagone.

Les discussions ont mis en lumière plusieurs contraintes et constats, notamment les coûts élevés de production, la fragilité accrue de l’équilibre offre-demande, et les défis environnementaux spécifiques à ces régions. Les dégradations du service sous certains aspects, comme les délais de raccordement et l’état général du réseau, ont également été abordées.

Requêtes et Mesures Proposées

Pour remédier à ces problématiques, les signataires de la motion ont émis plusieurs demandes clés :

Organisation d’ateliers avec EDF SEI : Ces ateliers, via la FNCCR, porteront sur la transmission des données essentielles. Création d’un observatoire de la qualité : Cet observatoire suivra de près la qualité de la distribution d’électricité dans les ZNI en collaboration avec la FNCCR. Évaluation périodique des contrats de concession : Un bilan régulier des contrats permettra de s’assurer de la performance et de la pertinence des collaborations actuelles. Révision des modes de collaboration avec les concessionnaires : L’objectif est de garantir un service public fluide et de qualité. Présentation des projets industriels d’EDF SEI aux AODE : Les Autorités Organisatrices de la Distribution de l’Électricité doivent être informées et impliquées dans les projets. Adaptation des outils de valorisation du patrimoine des communes des ZNI : Des outils adéquats sont nécessaires pour mieux gérer les particularités locales.

Sensibilisation et Prochaines Étapes

Les syndicats ont également insisté sur la sensibilisation des acteurs de l’énergie concernant l’augmentation de l’enveloppe FACE dédiée aux travaux syndicaux et sur la nécessité d’aborder les carences réglementaires existantes. Les élus et parlementaires présents ont unanimement soutenu cette initiative, insistant sur l’importance d’une prise en compte des ZNI dans toute réglementation relative à l’énergie et sur la défense de la péréquation tarifaire.

En conclusion, cette motion reflète une volonté collective d’améliorer significativement le réseau de distribution électrique dans les ZNI, répondant ainsi aux besoins spécifiques de ces territoires. Les prochaines étapes incluent la mise en œuvre des mesures proposées et la poursuite du dialogue avec les parties prenantes pour garantir un service public de qualité.

Source : Communiqué de Presse du SMEM, juin 2024

CP #2-24- SMEM – Motion – juin 2024 Motion ZNI

J’aime ça : J’aime chargement…