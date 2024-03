Environnement : L’union européenne veut verdir les emballages

L’Union européenne a décidé d’interdire les contenants plastiques à usage unique dans la restauration d’ici 2030. À partir de 2029, une système de dépôt sera également instauré pour les bouteilles en plastique et les canettes.

L’Union européenne franchit une étape majeure vers la durabilité en votant l’interdiction des contenants plastiques à usage unique dans les restaurants d’ici 2030. L’objectif clé est de réduire les déchets d’emballages de 5% d’ici 2030, avec des étapes supplémentaires en 2035 et 2040.L’interdiction concerne les cafés et restaurants, excluant les emballages en papier et carton. Mini-flacons de shampoing, sacs plastiques ultra-légers, et emballages plastiques de fruits et légumes seront également éliminés.

Les bouteilles plastiques et canettes auront des consignes obligatoires d’ici 2029, avec des exemptions pour les États dépassant un taux de collecte de 80%. Les emballages en bois restent exempts de recyclage, mais des niveaux contraignants de réemploi pour divers secteurs seront en place d’ici 2030. Bien que les emballages en carton et papier à usage unique ne soient pas ciblés, l’UE promeut les emballages réutilisables pour réduire les déchets.

Une attention particulière est portée sur la qualité du plastique recyclé importé, créant des conditions de concurrence équitables pour l’industrie du recyclage. Cette disposition inédite vise à assurer que les normes environnementales et de recyclage soient respectées par les pays fournisseurs, renforçant ainsi l’engagement de l’UE envers une gestion responsable des déchets plastiques à l’échelle mondiale.