Estimation de l’impact économique de la gouvernance dans la Gestion des Risques de Catastrophes : Théorie et évidences d’Amérique Latine et des Caraïbes

La gestion des risques de catastrophes (GRC) est une composante essentielle pour la réduction des pertes économiques dues aux catastrophes naturelles. Ce document, rédigé par Roberto Guerrero Compeán, Eduardo Zegarra Méndez, et Sergio Lacambra Ayuso et publié par la Banque Interaméricaine de Développement (BID) en juillet 2024, explore l’impact de la gouvernance sur les pertes économiques dans les pays d’Amérique Latine et des Caraïbes entre 1980 et 2016. À travers une analyse détaillée et de nombreuses données, ce rapport met en lumière comment une gouvernance renforcée en matière de GRC peut atténuer les effets économiques des catastrophes naturelles.

Le Contexte et l’Importance de la Gouvernance en GRC

La fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles ont considérablement augmenté en Amérique Latine et dans les Caraïbes au cours des dernières décennies. En 1980, on recensait 61 catastrophes importantes ; ce chiffre est monté à 323 en 2016. Durant cette période, la région a été frappée par 4 125 catastrophes, entraînant la mort de 292 361 personnes et des pertes économiques ajustées à l’inflation de 282 milliards de dollars. Ces pertes représentent en moyenne 1,2 million de dollars par heure.

Les catastrophes telles que les tremblements de terre, les inondations et les ouragans ont des impacts économiques dévastateurs. Par exemple, le tremblement de terre de Mexico en 1985 a causé des pertes de 8,117 milliards de dollars, tandis que celui de 2017 a entraîné des pertes de 6 milliards de dollars. Les inondations et les tempêtes représentent une part importante de ces catastrophes, avec des pertes souvent supérieures à plusieurs milliards de dollars.

L’Impact de la Gouvernance sur les Pertes Économiques

Le rapport met en évidence que les catastrophes ne sont pas seulement des phénomènes naturels, mais sont souvent exacerbées par des processus sociaux, économiques et institutionnels défavorables. Une meilleure gouvernance permet de réduire la vulnérabilité socioéconomique et d’améliorer la résilience face aux chocs. En utilisant des données sur la gouvernance de la GRC de 26 pays de la région, les auteurs montrent qu’un cadre réglementaire robuste et une capacité renforcée d’identification et de réduction des risques de catastrophes peuvent significativement réduire les pertes économiques.

Les auteurs utilisent un indice de gouvernance de la GRC (IGOPP) pour mesurer l’efficacité de la gouvernance dans ces pays. Cet indice comprend six sous-indices : Cadre général de gouvernance, Identification et connaissance des risques, Réduction des risques, Préparation aux catastrophes, Planification de la récupération et Protection financière. Les résultats montrent que chaque point supplémentaire dans l’indice IGOPP est associé à une réduction de 3 à 4,3 % des pertes économiques dues aux catastrophes.

Analyse Empirique et Résultats

L’étude révèle que les pays ayant une gouvernance plus forte en matière de GRC ont subi moins de pertes économiques. Par exemple, un point supplémentaire dans l’indice de résilience économique aux pertes (REL) peut réduire les pertes économiques de 4,3 %. Ce chiffre est encore plus élevé pour les catastrophes météorologiques et hydrologiques, soulignant l’importance de la préparation et de la prévention spécifiques à ces types de désastres.

De plus, l’analyse montre que les effets de la gouvernance en matière de GRC ne sont pas immédiats mais se manifestent sur plusieurs années. Ainsi, les réformes et les améliorations dans la gouvernance doivent être poursuivies et renforcées pour obtenir des résultats durables.

La gestion des risques de catastrophes est une priorité pour les pays d’Amérique Latine et des Caraïbes afin de minimiser les pertes économiques et protéger les populations vulnérables. Ce rapport souligne l’importance cruciale de la gouvernance dans la réduction des risques de catastrophes et l’atténuation des impacts économiques. Les décideurs doivent donc se concentrer sur le renforcement des cadres réglementaires et des capacités institutionnelles pour améliorer la résilience aux catastrophes.

Source : Estimating the Economic Impact of Governance in Disaster Risk Management: Theory and Evidence from Latin America and the Caribbean, Roberto Guerrero Compeán, Eduardo Zegarra Méndez, Sergio Lacambra Ayuso, Banque Interaméricaine de Développement, juillet 2024. ​

