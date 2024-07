Félicitations à Ivanna Seymour, 32 ans, originaire des Bahamas, qui est devenue le premier capitaine bahaméen du tout nouveau et gigantesque navire de croisière de Royal Caribbean, l’Utopia of the Seas, le deuxième plus grand navire de croisière au monde, qui accueillera 8 000 passagers et membres d’équipage et qui prendra la mer pour la première fois le 19 juillet 2024 ! Le capitaine Ivanna naviguera sur l’Utopia of the Seas vers son pays d’origine, Nassau, Bahamas, le dimanche 21 juillet 2024, à partir de Port Canaveral en Floride. Âgée de 32 ans, elle a mérité ce poste prestigieux grâce à son travail acharné et à son dévouement. Son parcours, de l’équipage d’un bateau postal à la barre d’un navire de croisière, montre au monde entier que les Bahamiens et les filles des Caraïbes peuvent accomplir de grandes choses. Montrez-lui beaucoup d’amour !

