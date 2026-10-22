Fonds-Saint-Denis célèbre ses liens de solidarité

En donnant le nom de Max Nelzy à sa salle des délibérations et en accueillant Nathalie Grat comme présidente d’honneur de sa fête patronale, Fonds-Saint-Denis a mis à l’honneur l’engagement communal. Une cérémonie marquée par la reconnaissance envers l’ancien maire et par le rappel de la solidarité qui unit la commune aux Trois-Îlets.

À Fonds-Saint-Denis, la fête patronale a été l’occasion de saluer ceux qui ont servi la commune et ceux sur lesquels elle pourra compter. Le maire, Henri Romana, a ouvert les festivités en présence du représentant de l’État, d’élus et d’habitants, en insistant sur les liens entre les communes martiniquaises.

Une salle au nom de Max Nelzy

Parmi les temps forts de la journée, la dénomination de la salle des délibérations en l’honneur de Max Nelzy a donné à cette édition une dimension particulière. Maire de Fonds-Saint-Denis de 1989 à 2014, le maire honoraire a exprimé sa gratitude à Henri Romana, qui fut son premier adjoint.

Il évoque « un moment exceptionnel » et « une joie que je partage ». La présence de ses enfants compte beaucoup dans cet hommage, tout comme les témoignages des maires qui ont salué, rapporte-t-il, sa simplicité et son efficacité. Max Nelzy espère que cette initiative pourra inspirer d’autres élus.

Les Trois-Îlets aux côtés de Fonds-Saint-Denis

Invitée par Henri Romana et le conseil municipal, Nathalie Grat, maire des Trois-Îlets, a accepté de participer à la fête comme présidente d’honneur. « Ça fait chaud au cœur », confie-t-elle, sensible à cette reconnaissance de son engagement.

Sa présence rappelle un lien concret entre les deux communes. Les deux maires ont souligné que les Trois-Îlets ont été désignés pour accueillir la population de Fonds-Saint-Denis dans le cadre du plan volcan, si une évacuation devenait nécessaire. Une situation que Nathalie Grat espère ne jamais connaître, mais à laquelle les communes doivent se préparer.

Pour Henri Romana, cet engagement traduit une « fraternité indéfectible qui unit le sud et le nord ». Le maire a remercié Nathalie Grat et son équipe pour la réaffirmation de cette solidarité entre les deux populations.

Un appel à penser à la jeunesse

Max Nelzy a également profité de cette journée pour adresser un message aux responsables municipaux. L’ancien maire souhaite les voir se serrer davantage les coudes et porter une attention plus grande à la jeunesse. Une préoccupation qu’il a tenue à rappeler au moment où la commune saluait ses vingt-cinq années de mandat.

« Ce n’est pas un ordre, mais c’est un souhait », précise-t-il.

La fête patronale en images