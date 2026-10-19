France : 17 et 18 octobre : trois colères en une nuit

Revendications sociales, affrontements avec les forces de l’ordre, pillages : les journées des 17 et 18 octobre – dans l’hexagone – ont mêlé des logiques qui se croisent sans se confondre. Les ramener à une explication unique – politique, policière ou morale – empêche de comprendre ce qui s’est réellement joué.

Les violences et pillages des 17 et 18 octobre 2026 ont révélé la coexistence de revendications sociales, d’affrontements avec les forces de l’ordre et de vols commis à la faveur du désordre. Ces phénomènes se rencontrent, mais leurs acteurs et leurs motivations peuvent différer. Les informations disponibles au 19 octobre restent, à ce stade, provisoires.

Une mobilisation composite

La mobilisation du 17 octobre associait notamment des lycéens, des étudiants, des syndicalistes et des participants issus des « gilets jaunes », autour du coût de la vie et des conditions d’étude. Le ministère de l’Intérieur a annoncé 550 000 manifestants, les organisateurs 800 000. Les reportages décrivent à la fois des cortèges pacifiques et des groupes recherchant l’affrontement. De Paris à Marseille, de Lyon à Lille et à Limoges, la journée a suivi des scénarios contrastés : blocages dès l’aube à Marseille – au rond-point du Prado, place Castellane, aux Réformés –, cortèges calmes ailleurs, puis débordements en fin de journée dans les centres-villes. Cette distinction est essentielle pour comprendre ce qui s’est joué.

La lecture la plus juste est celle d’une rencontre entre une colère sociale, des stratégies de confrontation et des occasions de pillage. Réduire l’ensemble à une seule explication empêcherait de comprendre comment ces logiques se renforcent mutuellement.

Un avenir qui se ferme

Le premier élément est le sentiment d’un avenir qui se ferme. Les revendications concernant les prix, les services publics et l’éducation peuvent traduire une inquiétude plus large : pouvoir vivre de son travail, étudier dans des conditions convenables et trouver sa place. Une hypothèse à retenir est celle d’une perte de confiance dans les moyens ordinaires de se faire entendre. Elle éclaire la mobilisation ; elle ne permet pas, à elle seule, d’expliquer le passage individuel à la violence.

Le pillage, une logique à part

Le pillage possède une logique supplémentaire : l’appropriation de biens rendue possible par l’effacement momentané du contrôle. Les commerces touchés comprennent des supermarchés, des boutiques de luxe et des commerces de proximité. À Lyon, la Presqu’île a concentré les dégâts – enseignes d’habillement et de sport rue de la République et rue Victor-Hugo, maisons de luxe autour de la place des Jacobins, supermarché place Bellecour –, avec un bilan provisoire de vingt à trente commerces selon Lyon Capitale. À Marseille, des magasins de la rue Saint-Ferréol, fermés sur conseil de la préfecture, ont été fracturés et pillés. Cette diversité invite à examiner plusieurs motivations – recherche de marchandises, opportunisme, entraînement collectif, voire préparation préalable dans certains cas. La part de chacune devra être établie par les enquêtes.

Il faut également distinguer les actes. Attaquer une mairie, affronter des policiers, incendier un équipement et emporter des marchandises procèdent d’intentions différentes. À Limoges, des émeutiers ont incendié vers 17 h 45 l’hôtel de ville, édifice de 1883 protégé au titre des monuments historiques, dont le campanile s’est effondré dans la soirée ; à Lille comme à Marseille, des individus ont tenté de pénétrer dans la mairie, tandis que sur la Canebière les vitres du poste de police municipale étaient brisées. S’en prendre à un symbole républicain ne relève pas de la même logique que vider un rayon. Le gouvernement attribue les violences à des groupes d’ultragauche et à des délinquants. Cette lecture officielle doit être confrontée aux faits établis : une attribution politique générale – parce que simplificatrice – ne suffit pas à déterminer les responsabilités de chaque participant.

Des foules mobiles, un maintien de l’ordre dépassé

La circulation numérique semble avoir compliqué l’anticipation et favorisé la dispersion. Selon Le Monde, les services de renseignement ont eu du mal à prévoir combien de personnes mobilisées en ligne se rendraient effectivement dans la rue. Des groupes dispersés ont ensuite débordé les dispositifs dans plusieurs villes. Cette mobilité crée une difficulté particulière : un rassemblement peut changer rapidement de lieu et de nature, alors que les forces disponibles doivent protéger simultanément plusieurs secteurs.

La réponse policière mérite un examen précis. Le ministre de l’Intérieur a reconnu une perte de contrôle dans certaines grandes villes et la nécessité d’adapter les tactiques aux groupes très mobiles. Le bilan national relayé le 18 octobre – 2 397 interpellations, 997 policiers et gendarmes blessés, dont sept grièvement – reste à consolider, mais il mesure l’ampleur des affrontements. Cela appelle une évaluation du renseignement, du commandement et de la protection des commerces comme des bâtiments publics. Les éventuels usages disproportionnés de la force doivent également être examinés : la confiance dans l’action publique dépend de sa capacité à protéger et à rendre compte.

Le coût durable des destructions

Les conséquences sociales peuvent prolonger les dégâts matériels. Un commerce fermé affecte son propriétaire, ses salariés, ses fournisseurs et ses clients. Un équipement public détruit prive les habitants d’un service – à Lyon, l’antenne de l’office de tourisme de la place Bellecour a été incendiée. À Paris, où la mairie évoque « plusieurs quartiers » touchés et où des pillages ont repris la nuit suivante, une cellule d’urgence a été ouverte pour aider les commerçants dans leurs démarches. Le risque est alors que des quartiers déjà fragiles supportent durablement le coût des violences. Politiquement, un autre déplacement peut se produire : les images de destruction occupent tout l’espace, tandis que les revendications initiales deviennent moins audibles.

L’épreuve des actes

La responsabilité publique consiste à agir sur ces différents plans : protéger les personnes, établir les responsabilités individuelles, accompagner les victimes et apporter des réponses vérifiables aux difficultés exprimées. Emmanuel Macron a annoncé une concertation associant notamment élèves, étudiants, enseignants et partenaires sociaux. Sa crédibilité dépendra des décisions prises, des moyens engagés et du calendrier d’exécution.

L’évaluation des prochaines semaines devra ainsi porter sur deux résultats concrets : la capacité à empêcher de nouvelles violences, et celle de traiter enfin les problèmes qui avaient conduit les manifestants pacifiques à descendre dans la rue. Gdc