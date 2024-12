François a ouvert la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, inaugurant par ce geste répété par les papes depuis 602 ans le Jubilé 2025.

Le 24 décembre 2024, le pape François a ouvert la Porte sainte de la basilique Saint-Pierre, marquant ainsi le début du Jubilé 2025, une tradition papale de 602 ans. Cet événement a eu lieu en présence de 30 000 personnes et sera suivi par un grand pèlerinage international, attirant plus de 30 millions de fidèles à Rome. L’ouverture de cette porte symbolise l’indulgence plénière et le chemin de conversion pour les croyants tout au long de l’année jubilaire.

L’indulgence plénière, accordée durant le Jubilé 2025, revêt une grande importance spirituelle. Elle représente une manifestation de la miséricorde de Dieu, permettant aux fidèles de recevoir un pardon total des conséquences de leurs péchés déjà confessés. Ce don gratuit encourage les croyants à vivre une conversion authentique, à travers des actes de piété, la confession et la participation à des œuvres de miséricorde. En offrant cette indulgence, l’Église rappelle que la miséricorde divine est illimitée et accessible à tous ceux qui se tournent vers Dieu avec un cœur repentant.

La Porte sainte de la basilique Saint-Pierre a été ouverte pour la première fois à Noël 1499 par le pape Alexandre VI, marquant le début d’une tradition jubilé. Initialement, la première Porte sainte a été ouverte en 1423 par le pape Martin V à la basilique Saint-Jean-de-Latran. La porte actuelle en bronze, inaugurée en 1949, est ornée de 16 panneaux illustrant des récits bibliques liés à la miséricorde. Cette porte est scellée entre les jubilés et symbolise le passage vers la rédemption et le pardon des péchés pour les pèlerins.

