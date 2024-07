Fraser et Crooks soutiennent la natation comme sport national des îles Caïmans

Cayman Compass

Brett Fraser et Jordan Crooks, deux des plus grands nageurs du pays, ont exprimé leur soutien à la décision de faire de la natation le sport national des îles Caïmans, décision qui a suscité des réactions mitigées de la part de la communauté.

Pour Fraser, triple médaillé olympique et médaillé d’or aux Jeux panaméricains, la décision du ministère des Sports est louable, si l’on considère tout ce que les nageurs caïmans ont accompli.

“Je pense qu’il est très excitant que la natation soit prise en considération”, a déclaré Fraser au Compass. “Je pense que le calibre des nageurs qui ont été produits au fil des ans mérite certainement d’être reconnu, compte tenu de leur succès … sur la scène mondiale”.

Fraser et son frère Shaune font partie de ceux qui ont mis la natation caïmanaise sur la carte. Brett, en particulier, a été le premier nageur caïmanais à se qualifier pour une demi-finale olympique et le premier finaliste en natation aux Jeux du Commonwealth, où il s’est classé cinquième en 2014 dans le 50 mètres papillon avec un temps de 23,66 secondes. Ce temps reste un record national.

Beaucoup d’autres ont ouvert la voie à la nouvelle vague d’athlètes qui apprécient la natation aux îles Caïmans, notamment Andrew Mackay, Heather Harvey (née Roffey) et les frères et sœurs Geoffrey et Lara Butler.

Aujourd’hui, les nageurs caïmanais Kyra Rabess, Sierrah Broadbelt et les frères et sœurs Jordan et Jillian Crooks annoncent une nouvelle ère pour ce sport.

Qu’il s’agisse de dominer les championnats CARIFTA pendant cinq années consécutives ou de monter sur le podium lors de compétitions majeures telles que les Jeux du Commonwealth des jeunes, les Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes et les Jeux des îles, les nageurs caïmanais ont excellé lorsqu’ils ont été mis à l’épreuve.

Mais c’est en 2022 que l’exploit a été couronné, lorsque Jordan Crooks a remporté une médaille d’or historique pour les îles Caïmans aux championnats du monde de natation de Melbourne, devenant ainsi le premier champion du monde caïmanais, toutes disciplines confondues.

Si les succès des îles Caïmans concernent aussi bien les jeunes que les seniors, de nombreux membres de la communauté estiment que le sport compte davantage d’expatriés, que ce soit dans la piscine ou au niveau de la direction.

Fraser est convaincu que les Caïmanais devraient être plus nombreux à pratiquer ce sport, ce qui renforcerait en fin de compte la présence internationale du pays, mais il estime que des mesures incitatives sont nécessaires pour que cela se produise.

“Il serait certainement bon de voir plus de nageurs venir des îles Caïmans. Après tout, nous sommes une île entourée d’eau”, a-t-il déclaré, notant que le ministère des sports pourrait lancer des campagnes de promotion de la natation, offrant ainsi des opportunités à la prochaine génération de Caïmanais.

M. Crooks, qui peaufine actuellement sa préparation en vue de ses débuts olympiques à Paris, s’est fait l’écho de ces sentiments.

“J’espère que davantage de Caïmanais tenteront leur chance en natation, car l’île compte de nombreux enfants talentueux qui pourraient aller très loin s’ils étaient bien aidés”, a déclaré M. Crooks au Compass.

Deux des principaux facteurs qui empêchent les Caïmanais de se lancer dans ce sport sont les coûts liés à l’adhésion à un club et la logistique nécessaire pour se rendre dans les piscines pour s’entraîner.

Le gouvernement a conclu des accords d’achat avec huit sports ciblés, dont la natation, qui reçoivent tous 150 000 dollars par an.

Si l’association des sports aquatiques des îles Caïmans ne mène actuellement aucune initiative pour permettre à ceux qui n’ont pas les moyens de s’entraîner dans ce sport, Dara Flowers Burke a récemment confirmé qu’un club de natation local avait parrainé l’adhésion de 10 enfants caïmanais qui ont participé au programme Swim Free.

“J’ai eu le plaisir de connaître de près la famille Flowers, qui s’est lancée dans un projet admirable et visionnaire visant à rendre les cours d’apprentissage de la natation plus accessibles à tous ceux qui le souhaitent, sans frais, grâce à leur programme Swim Free”, a ajouté M. Fraser.

Installation de 50 mètres

L’une des mesures prévues pour encourager la natation aux îles Caïmans est le centre aquatique de plusieurs millions de dollars tant attendu, qui abritera une piscine de 50 mètres. Cette piscine se trouve actuellement à Fort Wayne, dans l’Indiana, où elle a récemment été utilisée pour les essais olympiques américains.

La piscine sera démontée et expédiée aux îles Caïmans dans les mois à venir, l’objectif étant de construire le nouveau centre d’ici à la fin de l’année 2025, selon Joan West-Dacres, directrice adjointe du ministère des sports.

Le ministre des sports, Isaac Rankine, a déclaré au Compass en mai qu’il espérait que le public commencerait à voir l’installation se concrétiser d’ici la fin de l’année.

Le projet est en cours depuis que M. Fraser a 14 ans, c’est-à-dire depuis 21 ans. Selon lui, le centre aquatique ouvrira de nombreuses portes aux nageurs des îles Caïmans, qui s’entraînent et participent à des compétitions locales dans une piscine de 25 mètres.

“J’aimerais que la piscine de 50 mètres, dont on parle depuis des décennies, voie le jour”, a-t-il déclaré. “Il est essentiel de disposer des installations adéquates pour pouvoir former et développer les talents.

