Gers : La Martiniquaise Nathalie Duclovel-Pame devient sous-préfète de Condom

Nathalie Duclovel-Pame, originaire de la Martinique, a officiellement pris ses fonctions de sous-préfète de Condom lors d’une cérémonie de dépôt de gerbe au monument aux morts. Grâce à son expérience à l’ARS, elle est prête à collaborer avec les acteurs locaux pour répondre aux besoins du territoire.

Nathalie Duclovel-Pame a pris officiellement ses fonctions de sous-préfète de Condom hier matin. Elle a été accueillie par des élus locaux et les autorités militaires pour la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbe au monument aux morts, marquant ainsi son entrée en poste. La cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités, dont le Député David Taupiac, le sénateur Alain Duffour ou encore le président du Conseil Départemental Philippe Dupouy.

Originaire de la Martinique, Nathalie Duclovel-Pame a suivi ses études en région parisienne. Elle détient des diplômes en pharmacie, en évaluation et gestion des risques liés à l’environnement, ainsi qu’en droit et économie. Elle a travaillé comme conseillère experte à l’Agence régionale de santé d’Ile de France et s’est consacrée à la veille et à la sécurité sanitaire au sein de l’ARS de Martinique. Forte de ses huit années d’expérience en Martinique, elle se dit prête à collaborer avec les acteurs locaux pour apporter des solutions adaptées aux besoins du territoire.

