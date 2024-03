Griffith (T&T) reproche à Rowley d’avoir critiqué Chastanet

Le leader de l’Alliance nationale pour la transformation de Trinité-et-Tobago, Gary Griffith, a publié une déclaration dans laquelle il reproche au Premier ministre Keith Rowley d’avoir critiqué le leader de l’opposition de Sainte-Lucie, Allen Chastanet.

M. Griffith est un ancien commissaire de police et ministre de la sécurité nationale de Trinité-et-Tobago.

Il a publié une déclaration mercredi après que le Premier ministre Rowley a qualifié M. Chastanet de “Trump tropical”.

Lundi, M. Chastanet s’est adressé à une assemblée générale du Congrès national uni (UNC) de l’opposition à Trinité-et-Tobago, au cours de laquelle il a déclaré qu’il y avait de l’espoir pour faire face à la montée de la criminalité dans les Caraïbes.

L’ancien Premier ministre de Sainte-Lucie a également évoqué plusieurs mesures visant à résoudre les problèmes de criminalité dans la région.

Gary Griffith a déclaré que l’attaque du Dr. Keith Rowley contre Chastanet démontrait un manque de diplomatie et de prévoyance.

La déclaration complète de Gary Griffith figure ci-dessous :

La National Transformation Alliance (NTA) souhaite exprimer son inquiétude quant à la qualification de l’ancien Premier ministre et actuel leader de l’opposition de Sainte-Lucie, Allen Chastanet, de “Tropical Trump” par Keith Rowley.

Nous demandons également des éclaircissements sur la question de savoir si l’étiquette était basée sur la composition ethnique du leader de l’opposition ou si ses politiques étaient similaires à celles de Donald Trump. S’il n’y a pas de preuve de ce dernier point, le commentaire de Rowley devient un sifflet racial, conçu pour attaquer et diviser, une fois de plus.

Non seulement le commentaire de Rowley est irrespectueux à l’égard de Chastanet, mais il donne également une image négative de Donald Trump lui-même.

Le commentaire était destiné à véhiculer une image négative, et indépendamment des opinions personnelles sur Trump, le fait est qu’il pourrait potentiellement être le prochain président des États-Unis d’ici la fin de l’année. Les États-Unis sont l’allié économique et de sécurité nationale le plus important de Trinité-et-Tobago.

La colère et l’amertume constantes de Keith Rowley à l’égard de tous ceux qui ne sont pas alignés sur le PNM, les considérant automatiquement comme des ennemis, représentent un danger important.

Son incapacité à penser trois fois plus loin et à anticiper les conséquences de ses actions soulève d’importantes questions : Si Chastanet et Trump reviennent au pouvoir et que, malheureusement, Rowley reste au pouvoir, quel sera l’impact sur les relations diplomatiques et commerciales entre notre nation et la leur ?

Rowley essaierait-il de minimiser l’attaque injustifiée en la qualifiant de plaisanterie lors de ses rencontres avec ces dirigeants ? Comment Chastanet et Trump accueilleraient-ils Rowley, surtout si les discussions avaient lieu dans leurs pays respectifs ?

Par ailleurs, quel est le “crime” de Chastanet ? En rejoignant la plateforme anti-criminalité de l’UNC pour plaider en faveur d’une voix plus forte pour les citoyens de la région représentés par les partis d’opposition ? Ou était-ce l’appel à davantage d’efforts régionaux pour lutter contre la criminalité ?

Cette débâcle diplomatique montre à quel point Rowley peut être incontrôlable et sans classe lorsqu’il se crée un ennemi dans sa tête. Elle met également en lumière les trois plus grandes craintes de Rowley : l’union des peuples, la possibilité pour les gens de s’exprimer et tout ce qui peut gêner les criminels. C’est un nouvel exemple des raisons pour lesquelles Keith Rowley n’est pas apte à Loading…

Khalid 7 Mars 2024 À 4:46 am

Regardez les politiciens “politricking” désolé Mr Griffith mais Allen, Tropical Trump, Not too bright, Gwenson quel que soit le terme que vous choisissez pour le désigner, n’a jamais introduit de Politiques ou de politiques significatives.

Ne me croyez pas sur parole, ce monsieur était sur la sellette pour un mandat complet et, comme M. Rowley l’a déclaré à juste titre, lui et le parti qu’il dirige ont été remerciés “sans cérémonie”.

Je ne pense pas que Tropical Trump ait commis un quelconque crime, mais conseilleriez-vous à un futur entrepreneur de suivre les conseils d’un homme d’affaires qui a échoué ?

Allen n’a introduit aucune nouvelle politique pour combattre et réduire la criminalité à Sainte-Lucie. Pourquoi un pays voudrait-il suivre les conseils de quelqu’un qui a échoué dans son mandat en matière de lutte contre la criminalité ?

Loading…

LEAVE A REPLY

Commentaire :

Nom :

Courriel :

Site web :

Enregistrer mon nom, mon adresse électronique et mon site web dans ce navigateur pour la prochaine fois que je commenterai.

TRENDING

Graphic artwork of a revolver against a blue background and red lettering saying ‘shooting’ above a yellow police crime scene tape.

Police Probe Vieux Fort Shooting

March 6, 2024

Three vehicles collide at Goodlands.

Goodlands Crash Results In Multiple Casualties

March 6, 2024

(Left to Right) Dr. Keith Rowley and Allen Chastanet.

T&T PM Slams Chastanet – ‘No Thanks Tropical Trump!’

March 6, 2024

Subscribe to our St. Lucia Times Newsletter

Get our headlines emailed to you every day.

Subscribe

Découvrez le prénom parfait pour votre bébé (Cliquez ici)

Découvrez les tendances de prénoms de bébé grâce à notre sélection sur Funfacts.fr.

Funfacts

|

Sponsored

En savoir plus

Mettez du poivre et de sel sur un citron. Vous ne croirez jamais ce qu’il se passera ensuite !

Le saviez-vous ?

|

Sponsored

Les nouveaux monte-escaliers portables pour personnes âgées ne nécessitent aucune installation

Regarde

Monte-escalier | Liens de recherche

|

Sponsored

En savoir plus

1 geste simple pour faire fondre les graisses (épatant)

Découvertes Santé

|

Sponsored

Elle verse du vinaigre sur son sol et ce qui s’est passé ensuite est incroyable !

Le saviez-vous ?

|

Sponsored

Rides après 50 ans : geste simple à faire

Science Actualité

|

Sponsored

En savoir plus

Ce sont les baignoires de nouvelle génération (jetez un oeil)

Baignoire | Liens de recherche

|

Sponsored

Cliquez ici

St. Lucia Times Official

ABOUT US

ST. LUCIA TIMES is a news website owned by the public relations company Big Feat Media. Our aim is to provide Saint Lucians and others at home and abroad with professional, accurate, reliable and unbiased news and information with a special focus on Saint Lucia while maintaining our high website standards and professionalism. View our Privacy Policy.

Contact us: stluciatimes [@] gmail.com

FOLLOW US

Home All News Categories Featured Sections Contact Us WhatsApp Alerts Weather

Paramètres concernant la confidentialité et les cookies

Géré par Google. Conforme au TCF de l’IAB. ID de CMP : 300

© Copyright 2024 – St. Lucia Times. A Big Feat Media Production.

5

SHARES

Want News Alerts on Your Mobile? Join Our WhatsApp ChannelJoi