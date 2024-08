Hail To The Queen !

St. Lucia Times

Tony Nicholas

Shan Lucien, récemment couronnée reine de Miss Jaycees, a reçu un accueil royal vendredi à son retour d’Antigua.

Le mercredi 31 juillet 2024, Shan Lucien a remporté le titre de Miss Jaycees, qui avait échappé aux candidates de Sainte-Lucie pendant 39 ans.

Pour sa 61e année, le concours de mercredi s’est déroulé à l’Antigua Recreations Ground.

Onze déléguées représentaient la Dominique, Antigua-et-Barbuda, les îles Vierges britanniques, la Grenade, les îles Vierges américaines, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, la Guadeloupe, Trinidad-et-Tobago, la Guyane et Haïti.

Au final, Shan Lucien, originaire de Sainte-Lucie, a non seulement remporté le titre prestigieux, mais la jeune femme de 25 ans a également remporté les prix “Plus fidèle au thème”, “Meilleur talent”, “Meilleur talent de mannequin en tenue de soirée” et “Meilleure tenue de soirée”.

Shan Lucien a atterri à l’aéroport George FL Charles peu après 13 heures vendredi. Elle y a été accueillie par le ministre du tourisme, de l’investissement, des industries créatives, de la culture et de l’information, le Dr Ernest Hilaire, et par la présidente du comité de planification et de gestion du carnaval, Tamara Gibson.

Lucien a été conduite au salon VIP où sa mère, d’autres sympathisants et les médias l’ont applaudie à tout rompre.

Tamara Gibson s’est réjouie de la victoire de Lucien, déclarant qu’elle avait fait honneur à son pays, à sa famille et à elle-même.

“Shan, tu as été une excellente candidate et une excellente représentante de ton pays, et je veux profiter de cette occasion pour te remercier au nom de Sainte-Lucie”, a déclaré Mme Gibson.

Pour sa part, le Dr Hilaire s’est dit ravi du succès de Shan Lucien.

“Je pense que l’équipe l’avait prédit et Tammy m’a dit que si nous avions une chance de gagner, ce serait Shan”, a déclaré le Dr Hilaire.

Selon le ministre, il y a une énergie positive dans le pays depuis la préparation de Julien Alfred aux Jeux olympiques, et la victoire de Lucien y a contribué.

“Vous nous avez rendus fiers en tant que pays et vous nous avez donné le sentiment que nous pouvons continuer à faire de grandes choses. Je pense que pour nos jeunes femmes en particulier, le spectacle est très important en termes de croissance, de développement et de renforcement de la confiance en soi, et vous avez montré que nous pouvons gagner au niveau régional et au plus haut niveau”, a déclaré Hilaire.

La nouvelle Miss Jaycees Shan Lucien n’a pas pu retenir ses larmes lorsqu’elle a exprimé sa joie à propos de la réception.

“Je suis ravie d’être de retour chez moi et d’avoir reçu un accueil aussi chaleureux. J’ai reçu un immense soutien de la part de ma famille, de mes amis, de mon équipe et du public, et cela me remplit le cœur de joie d’avoir pu rendre tout le monde si fier”, a-t-elle déclaré.

Interrogée sur son état d’esprit à l’approche de la compétition, Mme Lucien a répondu qu’il s’agissait simplement de faire de son mieux. “Il ne s’agissait pas d’être la première, mais de faire de mon mieux dans chaque catégorie, de m’assurer que chacune d’entre elles, à mon avis, était une performance gagnante, et de m’amuser”, a-t-elle déclaré.

Son conseil aux jeunes femmes : “s’il y a quelque chose que vous envisagez de faire et qui vous rapprocherait de votre rêve, ne réfléchissez pas, faites le pas, prenez le risque, car vous ne savez jamais jusqu’où cela peut vous mener”.

Shan Lucien a déclaré que la musique était l’une des choses dans lesquelles elle souhaitait s’engager.

“Je veux m’assurer de pouvoir partager le pouvoir de la musique avec le plus grand nombre de personnes possible”, a-t-elle déclaré, laissant entendre qu’une nouvelle musique était en préparation.

Après l’accueil à l’aéroport, un mini-cortège a parcouru la ville, suivi d’une réception à l’hôtel Bay Gardens en l’honneur de la reine du carnaval national de 2024 et de Miss Jaycees.

