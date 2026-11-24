Associated Press

Haïti annonce un accord prévoyant la construction de trois prisons avec le concours d’une entreprise salvadorienne et d’une entreprise haïtienne. Selon Associated Press, cette annonce suit une visite du ministre de la Justice, Patrick Pélissier, au Salvador. Le coût, le financement et les modalités de gestion ne sont pas précisés. Le projet s’inscrit dans le rapprochement sécuritaire entre les deux pays.

Le rapport du Bureau intégré des Nations unies en Haïti pour le troisième trimestre 2026 permet de mesurer les besoins. Au 30 septembre, il recensait 7 557 personnes incarcérées, dont 80 % en détention provisoire, et un taux d’occupation estimé à 325 %. Il dénombrait 69 décès pendant le trimestre, principalement associés aux carences sanitaires, alimentaires et médicales.

À Port-au-Prince, le seul établissement pénitentiaire encore opérationnel, initialement destiné aux mineurs, accueillait 775 détenus pour 93 places. Des adultes et des enfants y étaient enfermés ensemble ; des commissariats servaient également de lieux de détention. Ces constats montrent que l’augmentation du nombre de places doit s’accompagner d’un traitement plus rapide des dossiers et de moyens pour l’eau, l’alimentation et les soins. Les constructions annoncées répondent à une urgence matérielle qui s’ajoute aux difficultés du fonctionnement judiciaire.