Haïti nomme un nouveau premier ministre

Dominica News Online – (en anglais)

L’expert en développement des Nations Unies Garry Conille a été nommé premier ministre d’Haïti mardi soir, après une période d’un mois au cours de laquelle une faction du conseil de transition divisé a tenté de sélectionner un candidat différent pour ce rôle.

Selon Louis Gérald Gilles, membre du conseil, six des sept membres votants du conseil ont opté pour Conille plus tôt dans la journée, le membre restant, Laurent St. Cyr, n’ayant pas pu participer au vote car il n’était pas présent en Haïti à ce moment-là.

M. Conille est directeur régional de l’UNICEF pour l’Amérique latine et les Caraïbes depuis janvier 2023. Il a occupé le poste de premier ministre d’Haïti d’octobre 2011 à mai 2012, sous la présidence de Michel Martelly. Il succède à Michel Patrick Boisvert, qui avait assumé le rôle de premier ministre intérimaire après la démission d’Ariel Henry à la fin du mois d’avril.

Cette décision très attendue intervient dans un contexte de violence continue dans la capitale Port-au-Prince, où des gangs ont semé le chaos en attaquant des quartiers autrefois paisibles et en utilisant des équipements lourds pour détruire plusieurs commissariats de police et prisons.

La CARICOM, par le biais d’une déclaration officielle, a promis son soutien continu au pays, qui est devenu un membre à part entière de l’Union le 2 juillet 2002, alors qu’il progresse vers la sécurité nationale :

“La CARICOM félicite le Conseil présidentiel de transition pour avoir placé l’intérêt du pays et du peuple haïtien au-dessus de tout. Cela restera un objectif primordial alors que le PTC, en collaboration avec le Premier ministre de transition Conille, continue d’avancer dans le rétablissement de la sécurité et dans la mise en place des institutions essentielles et largement représentatives nécessaires à la fourniture de services publics, à l’acheminement de l’aide humanitaire, à la facilitation de l’amélioration socio-économique et à la tenue d’élections libres et équitables dans les délais impartis”.

