Haïti un développement bloqué.

Haïti demeure le pays le plus pauvre de la région Amérique latine et Caraïbes et l’un des pays les plus pauvres du monde. En 2023, Haïti avait un PIB par habitant de 1 693 dollars américains et un indice de GINI de 0,41 (basé sur la consommation). L’indice de développement humain d’Haïti pour 2022 est de 0,552, ce qui place le pays dans la catégorie de développement humain moyen, le positionnant au 158e rang sur 193 pays selon les indicateurs des Nations Unies, publiés en mars 2024.

Dans un contexte de crise persistante, de forte vulnérabilité aux catastrophes naturelles et de lutte contre les groupes armés pour prendre le contrôle des zones commerciales, l’économie s’est contractée pendant cinq années consécutives : 1,7 % en 2019 ; 3,3 % en 2020 ; 1,8 % en 2021 ; 1,7 % en 2022 et 1,9 % en 2023. On estime que le PIB s’est contracté pour une sixième année consécutive, soit de 4,2 % en 2024, dans un contexte de violence orchestrée par des groupes armés. L’amélioration du recouvrement des recettes fiscales en 2023 (6,3 % du PIB contre 5,2 % du PIB durant l’exercice 22) s’est inversée en 2024 (5,4 % du PIB), la faiblesse de l’activité économique et l’insécurité compensant le resserrement de l’administration douanière et l’augmentation des recettes fiscales pétrolières.

En raison de l’insécurité, les dépenses d’investissement ont considérablement ralenti, ce qui a conduit à un déficit budgétaire plus faible de 0,6 % du PIB pour l’exercice 2024, contre un déficit budgétaire de 2,3 % en 2023. L’allègement de la dette du Venezuela devrait réduire le ratio de la dette de 24,2 % du PIB en 2023 à 15,2 % du PIB en 2024, ce qui permettra de réduire le financement monétaire. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le financement monétaire est resté dans la limite statutaire de 20 % des recettes fiscales de l’année précédente. Soutenue par un financement monétaire réduit, l’inflation a chuté par rapport à son pic de 49,3 % en janvier 2023 mais reste élevée à 29,3 % en août 2024 dans un contexte de contraintes d’approvisionnement persistantes dans un contexte d’insécurité.

La croissance demeure très incertaine et dépendra essentiellement de la stabilisation du contexte politique et de l’amélioration de la sécurité. A court terme, l’investissement privé devrait rester faible dans un contexte d’insécurité persistante et la consommation privée devrait reculer en raison de la faiblesse des revenus des salariés agricoles et de la persistance de l’inflation. Une croissance modeste du PIB est attendue en 2025 et 2026, en supposant une amélioration de la stabilité politique et de la sécurité avant les élections prévues fin 2025 ou début 2026. Bien que la croissance se stabilise, la pauvreté devrait rester élevée, avec 36,6 % de la population qui devrait vivre avec moins de 2,15 dollars par jour (PPA 2017) en 2026.

Haïti demeure l’un des pays les plus vulnérables au monde face aux catastrophes naturelles, principalement les ouragans, les inondations et les tremblements de terre. Plus de 96 % de la population est exposée à ces types de chocs. Le 14 août 2021, un tremblement de terre d’une magnitude de 7,2 sur l’échelle de Richter a frappé la région sud d’Haïti, une zone où vivent environ 1,6 million de personnes.

Le bilan humain direct du séisme s’est élevé à 2 246 morts, 12 763 blessés et 329 disparus dans les trois départements de la péninsule Sud. En termes d’infrastructures, 54 000 maisons ont été détruites tandis que 83 770 autres bâtiments ont été endommagés, notamment des écoles, des établissements de santé et des bâtiments publics.

Malgré quelques signes de progrès, Haïti continue de faire face à d’importants défis sécuritaires. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, au moins 3 661 personnes ont été tuées entre janvier et juin 2024. Alors que la crise sécuritaire perdure dans le pays, 5,4 millions d’Haïtiens luttent quotidiennement pour trouver de quoi manger et les activités des gangs ont déplacé plus de 700 000 personnes.

Sur le plan du développement humain, Haïti compte actuellement 34 896 cas confirmés de choléra au 20 juin 2024. Les améliorations du capital humain stagnent et, dans certains cas, se détériorent. La mortalité infantile et maternelle reste à des niveaux élevés et la couverture des mesures de prévention stagne ou diminue, en particulier pour les ménages les plus pauvres.

Selon l’Indice du capital humain 2020, un enfant né aujourd’hui en Haïti ne sera productif qu’à 45 % de ce qu’il aurait pu être s’il avait bénéficié d’un accès complet à une éducation et à des soins de santé de qualité. Plus d’un cinquième des enfants risquent de souffrir de limitations cognitives et physiques, et seulement 78 % des jeunes de 15 ans survivront jusqu’à 60 ans.

Dernière mise à jour: 06 nov. 2024

