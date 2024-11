HENRI PIED REND HOMMAGE À GUY SOBESKY

Tristesses et souvenirs de fond impitoyables..

Il fut avec nous et Micheline et Raoul et Marlène (1), durant ces « vacances » 1961 où « Nous » commençâmes à « Défier » le « colonialisme » avec à la clef une inculpation en 1961 pour Renaud, Josiane (2) et moi.

Mais tant de mondes ne savent même pas cela que les Dirigeants de la France de l’époque, et des suivantes, évidemment, ont marqué, et en rouge vif, sur leurs agendas des en-cours et futures répression’sss et aussi, ET AUSSI, de leurs indispensables réformes qui marquent encore, et tous les jours, notre réel de 2024 !

Adieu Guy…

Et merci pour tout…Oui, pour tout.

Henri (Luc) Pied

Micheline , sa femme…

(1) Raoul (Capitaine) , ancien président de l'AGEM des années 1961 ou 1962 et directeur de la publication de l'AGEM : « MATOUBA » interdit d'emblée à PARIS par De Gaulle…

(1) Marlène (Hospice), ancienne présidente de l'AGEM des années 1961 ou 1962 et qui fut renvoyée de force par avion, juste après mon arrestation…(NB : l'AGEM reste depuis l'après-guerre la SEULE organisation des étudiants en France (UNEF comprise, et autres associations d'étudiants Afrique (FEANF), Malgaches, etc.) à avoir été dirigé, 3 fois, par une femme)

(2)Josiane (Saint-Louis) à l'époque et depuis, épouse de Georges Aliker (le neveu d'André Aliker)

Renaud (Jouye de Grandmaison), membre actif de la section de Bordeaux de l'AGEM) puis secrétaire de la mairie sous Aimé Césaire…

