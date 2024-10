Hommage aux Bâtisseurs du présent et de l’avenir

Aujourd’hui, nous célébrons la Journée internationale des personnes âgées.

C’est l’occasion de reconnaître le chemin parcouru, individuellement et collectivement, et d’apprécier tout ce qui a été accompli de bon, d’adapté et de juste. Nos aînés sont les forgerons de notre présent, et, pour beaucoup, les modèles de la méritocratie grâce à leur effort soutenu et leur détermination. Ils ont contribué à construire notre société, en assumant son passé tout en préfigurant son avenir, sans préjugés ni barrières.

Ne devons-nous pas leur dire un immense MERCI pour leur générosité et leur solidarité, qui ont permis de façonner ce que nous sommes aujourd’hui ? Le respect que nous leur témoignons est la preuve de notre volonté de préserver la cohésion sociale et de mériter, à notre tour, ce respect lorsque nous serons les personnes âgées de demain.

Bonne journée à toutes et à tous.

JD

NB : Un mot d’un de nos lecteurs, ne sachant pas si nous pouvions, il y a juste ses initiales