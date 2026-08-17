Présidentielle 2027 : et si la course aux followers était salement pipée ?



Les progressions spectaculaires observées autour de Jean-Luc Mélenchon ou de Raphaël Glucksmann soulèvent une question de fond : les réseaux sociaux mesurent-ils une adhésion politique authentique ou amplifient-ils artificiellement certaines dynamiques ?



Des algorithmes qui façonnent la visibilité : les plateformes privilégient les contenus suscitant de fortes réactions émotionnelles. La colère, l’indignation et la polarisation génèrent souvent davantage d’interactions que les messages nuancés, favorisant les personnalités les plus clivantes.



Les armées numériques de la politique : les partis s’appuient désormais sur des communautés militantes capables de relayer massivement des contenus, d’amplifier certains thèmes ou de contester la visibilité des adversaires.



Faux comptes et opérations d’influence : les spécialistes identifient régulièrement des réseaux coordonnés, des bots et des campagnes destinées à accroître artificiellement la visibilité de certains acteurs politiques ou à affaiblir leurs concurrents.



L’ombre des ingérences étrangères : les opérations de désinformation menées depuis l’étranger visent souvent moins à soutenir un candidat qu’à accentuer les divisions et la défiance envers les institutions démocratiques.



L’intelligence artificielle change la donne : la production automatisée de textes, d’images, de vidéos et de faux témoignages pourrait amplifier considérablement les stratégies d’influence durant la campagne présidentielle.



Les followers ne votent pas : l’audience numérique ne se traduit pas automatiquement dans les urnes. Les réseaux sociaux mesurent avant tout l’attention, pas nécessairement l’intention de vote.



À l’approche de 2027, la véritable question n’est peut-être pas de savoir qui possède le plus d’abonnés, mais qui maîtrise le mieux les mécanismes capables de capter l’attention collective. Dans l’économie numérique de l’attention, la visibilité est devenue une forme de pouvoir politique.