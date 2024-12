Hommage de la CCI, à Jean-Claude Lubin, ancien président (de 1995 à 2008)

Communiqué de presse :

La Martinique pleure la disparition de Jean-Claude Lubin, ancien président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique (CCI). Son leadership visionnaire, son dévouement et ses réalisations marquantes ont profondément marqué le tissu économique local. La CCI Martinique, sous la présidence actuelle de Philippe Jock, tient à honorer sa mémoire et à saluer son parcours exemplaire.

C’est avec une grande émotion que les élus et collaborateurs de la CCI Martinique ont appris le décès de Jean-Claude Lubin, qui a présidé l’institution de 1995 à 2003.

Ancien président de la Jeune Chambre Économique de la Martinique, il intègre le Bureau de la CCI en 1984. Homme d’ouverture et de détermination, il accède à la présidence en 1995 avec pour objectif d’améliorer les conditions de création et de développement des petites et moyennes entreprises, qui représentent plus de 90 % du tissu économique martiniquais.

Un leadership visionnaire

Pharmacien reconnu, chef d’entreprise engagé et homme de cœur, Jean-Claude Lubin a conduit des projets d’envergure au sein de la CCI. On retient notamment la poursuite des travaux de construction de la nouvelle aérogare inaugurée en 1995 et la modernisation du Port, initiatives lancées par ses prédécesseurs Alex Huyghues Despointes et Marcel Osenat.

Son action a aussi permis l’achat d’un terrain à Schœlcher, près de l’Université des Antilles, pour regrouper les activités de formation de la CCI, désormais connues sous le nom de Skillfor Campus.

Une vision pour l’avenir

Visionnaire, il a œuvré à la création d’une instance de concertation regroupant les collectivités locales et l’État, le Comité de Pilotage pour le Développement de la Société de l’Information. Son ambition était de faire de la Martinique une référence en matière de développement économique par l’usage des technologies numériques.

Un dernier hommage

La CCI Martinique, son président Philippe Jock, ses membres actuels et anciens, ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs, s’associent à la douleur de la famille et des proches de Jean-Claude Lubin. Ils leur adressent leurs condoléances les plus sincères et attristées.

