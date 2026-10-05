Immobilier : deux jours pour rencontrer les professionnels

Acheter un bien, construire, rénover, investir ou simplement savoir ce que l’on peut financer suppose souvent de multiplier les rendez-vous. Les vendredi 9 et samedi 10 octobre, le Salon de l’immobilier, du logement et du crédit propose justement de réunir à Madiana une large partie des interlocuteurs nécessaires à un projet immobilier, agences, banques, constructeurs, conseillers patrimoniaux, spécialistes des travaux et professionnels du droit.

Un salon pour faire avancer concrètement son projet

Pour sa 21e édition, le Salon de l’immobilier, du logement et du crédit se tiendra les vendredi 9 et samedi 10 octobre 2026, de 10 heures à 19 heures, au Palais des Congrès de Madiana, à Schœlcher. Près de 4 000 visiteurs sont attendus sur les deux journées.

L’intérêt du rendez-vous tient d’abord à la possibilité de retrouver, en quelques heures et dans un même lieu, plusieurs des professionnels auxquels il faut habituellement s’adresser séparément. Car un projet immobilier ne se limite pas à trouver une maison, un appartement ou un terrain. Il faut aussi évaluer sa capacité de financement, comparer les offres de crédit, choisir un constructeur ou des entreprises, réfléchir aux travaux, comprendre les aspects juridiques et, dans certains cas, intégrer le projet dans une stratégie patrimoniale.

Le salon a précisément été conçu pour permettre aux visiteurs de rencontrer ces différents interlocuteurs, de comparer les solutions proposées et d’obtenir des premières réponses avant d’engager ou de poursuivre leurs démarches.

Agences, banques, constructeurs et spécialistes du patrimoine

La liste des professionnels annoncés illustre cette diversité. Pour l’immobilier, les visiteurs pourront notamment rencontrer Agence Katikia, Caribbean Standard Immobilier, SAFTI et Medi Immobilier. Crédit Mutuel et BNP figurent parmi les établissements bancaires présents, tandis que MD Solutions Patrimoniales interviendra sur les questions financières et patrimoniales.

La construction et la promotion immobilière seront également représentées, avec notamment CMAPI, Maisons Beterbat et Maisons Sibat. Procap et Zenith Eco sont annoncés dans le domaine des travaux et de la rénovation. D’autres secteurs liés à l’habitat seront également présents, notamment l’assurance, les télécommunications ou encore l’aménagement intérieur.

Pour quelqu’un qui dispose déjà d’un projet, même encore à l’état d’idée, cette concentration peut permettre de gagner du temps. Un visiteur peut par exemple échanger avec une agence sur le prix d’un bien, se renseigner ensuite auprès d’une banque sur son financement, puis rencontrer un constructeur ou un professionnel de la rénovation pour mieux apprécier le coût global de son projet.

Des consultations juridiques gratuites

Le Conseil départemental de l’accès au droit, le CDAD, sera également présent et proposera des consultations juridiques gratuites. Une possibilité intéressante pour obtenir un premier éclairage sur les questions susceptibles d’accompagner une acquisition immobilière, un contrat ou, plus largement, un projet lié au logement.

Le salon prévoit par ailleurs des conférences animées par des professionnels. Elles doivent permettre d’aborder différentes problématiques liées au marché immobilier, au financement et à l’investissement. Le parcours de visite sera organisé autour de plusieurs pôles thématiques afin de faciliter les échanges avec les exposants.

Venir avec son projet en tête

Pour profiter réellement de ces deux journées, mieux vaut venir avec quelques informations en poche, le budget envisagé, l’apport disponible, le type de logement recherché, la commune ou le secteur souhaité, les caractéristiques d’un terrain si l’on souhaite construire, ou encore les premiers devis lorsqu’il s’agit de rénovation.

L’objectif n’est évidemment pas de régler toutes les questions sur place, mais de pouvoir confronter plusieurs solutions et identifier rapidement les interlocuteurs avec lesquels poursuivre son projet.

Les informations pratiques

Le Salon de l’immobilier, du logement et du crédit se tiendra vendredi 9 et samedi 10 octobre 2026, de 10h à 19h, au Palais des Congrès de Madiana à Schœlcher. L’entrée est fixée à 5 euros et les parkings du site seront accessibles au public.

Un jeu concours sera également organisé pendant le salon, avec un tirage au sort le samedi 10 octobre et plusieurs lots liés à l’immobilier, parmi lesquels des études de projets, prestations de conseil et accompagnements personnalisés.

Philippe Pied