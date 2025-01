Inauguration de la vingtième France Services en Martinique : un pas vers une administration de proximité

« C’est vraiment une offre formidable qui est présentée maintenant aux habitants. C’est une offre de proximité. »

L’inauguration de la vingtième structure France Services en Martinique est une étape importnate dans le rapprochement des services publics avec les citoyens. Cette nouvelle maison de services située à Rivière-Pilote symbolise un engagement fort de l’État envers les territoires enclavés et les populations les plus vulnérables.

Un service de proximité au cœur des besoins citoyens

Présent lors de cette inauguration, Bastien Mérot, sous-préfet du Marin, a exprimé sa satisfaction : « C’est vraiment une offre formidable qui est présentée maintenant aux habitants. C’est une offre de proximité. » France Services, en rassemblant divers services publics tels que les services fiscaux, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), et d’autres institutions clés, vise à simplifier les démarches administratives et à offrir un accompagnement humain et personnalisé.

Trois agents seront en permanence sur place pour accueillir et orienter les citoyens, non seulement de Rivière-Pilote, mais aussi des communes voisines. « Ce dont la société a profondément besoin aujourd’hui, c’est cet accompagnement humain », a insisté le sous-préfet.

Un espace inclusif et moderne

Outre l’accompagnement administratif, cette structure répond également à un besoin criant d’inclusion numérique. Les habitants, souvent éloignés de l’outil informatique, pourront bénéficier d’un espace équipé pour réaliser des visioconférences, accéder à Internet ou encore travailler en toute autonomie. « C’est une réponse directe aux besoins des citoyens », a déclaré M. Mérot, soulignant la résilience et l’importance d’un tel outil dans un territoire parfois confronté à des difficultés d’accès aux services publics.

Une collaboration essentielle avec les finances publiques

Willy Wilzek, directeur des finances publiques de la Martinique, a également rappelé l’importance de ce partenariat :

« France Services est un partenaire essentiel pour nous, notamment lors des campagnes de déclaration d’impôts et pour accompagner les problématiques complexes liées aux successions vacantes ou aux taxes foncières. »

Des permanences seront régulièrement organisées pour répondre aux besoins spécifiques des usagers, renforçant ainsi l’efficacité et la proximité des services fiscaux.

Un pas vers une administration plus humaine

Cette nouvelle France Services est bien plus qu’un lieu : c’est un symbole d’un service public qui se veut accessible, humain, et proche des réalités de ses usagers. Pour les habitants de Rivière-Pilote et du Sud de la Martinique, elle représente une avancée concrète vers une administration qui écoute et accompagne, répondant aux défis du quotidien avec une approche résolument tournée vers l’humain.

Texte et photo Roland Dorival

J’aime ça : J’aime chargement…