C’est en présence de personnalités locales et de la Caraïbe que Fabien Laleu directeur adjointe de l’Agence Régionale de Santé a prononcé un discours à l’occasion de l’inauguration du cyclotron de la Martinique.

Madame la représentante de Sainte Lucie,

Monsieur le Ministre de la santé de la Dominique,

Monsieur le directeur général de l’OECO,

Madame la représentante de la PAHO,

Monsieur le Préfet,

Monsieur le Président de la CTM,

Monsieur le Directeur général du CHUM,

Mesdames et messieurs les professionnels de santé,

Mesdames et messieurs les représentants des usagers,

Mesdames, messieurs en vos grades et qualités,

C’est avec un immense honneur que je représente l’Agence régionale de santé à l’occasion de l’inauguration de cette infrastructure médicale innovante, combinant un cyclotron, un laboratoire médical pour la production de radio-isotopes nécessaires au diagnostic de tous les cancers, 1 TEP IRM et 2 TEP-scan dont 1 TEP-SCAN Grand champ.

Ce cyclotron représente bien plus qu’une simple technologie. Il incarne l’avenir de la médecine en Martinique, notamment dans le domaine de l’oncologie, de l’innovation et de l’excellence. Grâce à cet équipement de pointe, nous disposons désormais de la capacité à produire localement des isotopes radioactifs indispensables à la réalisationrapide des examens et des traitements de haute précision. Ce développement aura un impact direct sur le diagnostic et la prise en charge des patients, particulièrement ceux atteints de pathologies complexes telles que le cancer, mais également les affections neurologiques et cardiovasculaires.

Comme vous le savez, le fardeau du cancer est au centre des priorités de l’agence régionale de santé. En effet, en Martinique, nous avons globalement une incidence des cancers inférieure à la France hexagonale, mais avec une accélération préoccupante de certains d’entre eux qui nécessite encore des efforts pour la ralentir. Chaque année, 1 600nouveaux cas sont diagnostiqués, 11 000 patients sont traités ou suivis, et plus de 18 000 personnes vivent après avoir reçu un diagnostic de cancer.

Cet institut caribéen d’imagerie nucléaire est doncmis en service dans un contexte où la réduction de tous les délais de prise en charge des patients est la priorité absolue pour mieux les soigner et leur donnerun maximum de chances de guérir, et ce malgré le contexte d’insularité et l’insuffisance de spécialistes.

C’est précisément pour une apporter une réponse d’envergure que le gouvernement Français s’est engagé à réduire les délais de prise en charge des cancers dans les territoires d’outre-mer. Dans ce cadre, l’Agence régionale de santé a validé une feuille de route ambitieuse pour la Martinique, mise en œuvre pour partie par le GIP PROM dont je salue le directeur, les professionnels de santé et les instances de démocratie en santé.

Cet institut, bien qu’il ne soit pas centré exclusivement sur le cancer, est une grande avancée pour les malades qui n’auront plus à partir obligatoirement vers la France hexagonale ou encore la Guadeloupe pour réaliser un examen.

En effet, jusqu’à présent en matière de cancérologie, seuls les examens d’imagerie en coupe de type scanner et IRM pouvaient être réalisés sur le territoire, mais lorsque des analyses d’imagerie complémentaires étaient nécessaires, les patients devaient se déplacer soit vers la Guadeloupe, soit vers l’Hexagone. Désormais, les déplacements et les pertes de temps disparaissent grâce à ces équipements à la technologie rarement égalée en Europe et dans la Caraïbe.

Aujourd’hui, tous ensemble, c’est donc un message fort que nous adressons :

– Un message d’espoir pour les patients et leurs familles, qui auront accès à des soins de pointedans des délais raccourcis,

– Un message de modernité pour nos professionnels et le système de santé,

– Et un message d’équité, car nous veillerons à ce que ces outils soient accessibles à tous, sans distinction.

Mesdames et messieurs, entouré des acteurs politiques majeurs du territoire, je tiens à souligner que cette réalisation est le fruit d’une collaboration étroite entre plusieurs partenaires :

– Tout d’abord les professionnels de santé du CHU(professeur FARD, Professeur ROQUES et tant d’autres) qui ont œuvré avec conviction et détermination pour intégrer ces technologies dans leurs pratiques ;

– Les institutions publiques, dont la collectivité Territoriale de Martinique, l’Europe, l’ARS, qui ont accompagné ce projet à travers des financements, des autorisations, et un soutien politique sans faille ;

– Et Les partenaires privés et industriels, qui ont apporté leur expertise technique et scientifique.

Cet institut est avant tout le fruit d’une ambition politique pour la Martinique et les patients, avec pour objectif que les Martiniquais soient diagnostiqués et pris en charge, en première intention, sur notre territoire.

Ce partenariat démontre que lorsque nous unissons nos efforts, nous pouvons réaliser de grands projetspour le bien de tous. Je tiens donc à saluer chacune et chacun d’entre vous pour votre contribution essentielle à cette réussite collective.

En ce jour d’inauguration, nous célébrons une avancée historique, non seulement pour la Martinique, mais pour toute la Caraïbe. L’installation de ces équipements est incontestablement la plus grande innovation technologique de ces dernières décennies dans notre région. Sachons en être fiers, cet outil d’envergure propulse notre territoire vers l’excellence, nous plaçant au rang des leaders de l’hyper-technologie en santé.

Je souhaiterais enfin avoir une pensée pour lespatients qui ont tant attendu ce moment. Leur patience, leur courage et leur espoir ont été une source d’encouragement tout au long de ce projet.

L’ICIN, bien plus qu’une prouesse technique, est une promesse, la promesse d’un avenir où chaque patient pourra bénéficier d’une prise en charge rapide, précise et de la plus haute qualité.

Avant de conclure, je souhaite remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet ambitieux. Ces équipements sont le symbole de notre engagement collectif à toujours placer la santé des citoyens au cœur de nos priorités.

Continuons à avancer ensemble, avec la même détermination, pour construire un système de santé toujours plus performant, humain et équitable.

Merci à tous, et bravo pour cette belle réussite.





J’aime ça : J’aime chargement…