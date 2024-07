Invest Dominica Authority supervise une mission d’investissement en Martinique

Dominica News Online –

L’Invest Dominica Authority (IDA) a récemment mené une mission de promotion des investissements en Martinique les 1er et 2 juillet 2024, en collaboration avec la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique (CCI Martinique). Selon un communiqué publié, la mission vise à explorer de nouvelles opportunités commerciales, à renforcer les relations commerciales, à promouvoir les opportunités d’investissement et à renforcer les liens commerciaux entre la Dominique et la Martinique. La délégation, composée d’entreprises locales ayant un potentiel d’exportation, a participé à des présentations à la communauté d’affaires française, à des réunions stratégiques B2B, à des séances de réseautage et à des visites pour explorer les possibilités de collaboration et d’investissement.

Les offres uniques de la Dominique en matière de produits pharmaceutiques, d’huiles essentielles, d’épices et d’agroalimentaire ont été présentées. Des discussions ont eu lieu avec des entreprises intéressées par l’aquaculture, la distribution de produits, les solutions technologiques, la construction, la fabrication et la distribution de cosmétiques et les services maritimes. En outre, six (6) conférences de presse, y compris des interviews à la radio et à la télévision, et de nombreuses visites de sites, y compris le Centre d’Agro-Ressources et de Recherche de la Martinique, ont été organisées pour explorer les possibilités d’essais et de développement de produits.

Avec plus de cinquante (50) entrepreneurs assistant aux présentations des opportunités d’investissement, quarante (40) réunions B2B facilitées par l’IDA, et vingt-cinq (25) réunions B2B menées par des délégués commerciaux dominicains, la mission a été considérée comme réussie.

