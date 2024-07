Island Journey : fils de résilience et d’appartenance en Dominique

OIM UN Migration –

Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, la migration est un voyage important et souvent nécessaire pour des millions de personnes à la recherche de meilleures opportunités, de sécurité et d’un nouvel endroit à appeler chez soi. Cependant, la quête d’un sentiment d’appartenance dans un pays étranger peut être semée d’embûches. Les migrants sont confrontés à la tâche ardue de naviguer dans des paysages culturels inconnus, de surmonter les barrières linguistiques et de se faire accepter au sein de nouvelles communautés.

Il est essentiel de favoriser le sentiment d’appartenance pour que les migrants s’intègrent avec succès dans les sociétés d’accueil. L’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme souligne le droit à la nationalité, en insistant sur l’importance de l’appartenance à une communauté. Ce besoin humain intrinsèque d’acceptation et d’inclusion n’est pas seulement une lutte personnelle, mais une responsabilité sociétale collective, qui a des implications significatives pour la cohésion et la stabilité sociales.

Cet article explore les expériences de trois migrants qui s’efforcent d’établir un sentiment d’appartenance dans leur nouveau pays, en mettant en lumière les obstacles qu’ils rencontrent et la résilience dont ils font preuve.

Le voyage d’Araceles en Dominique

Araceles a déménagé en Dominique il y a plus de 20 ans. Un ami lui ayant dit que l’île offrait des possibilités d’emploi, elle a emballé son salon en République dominicaine, réservé son billet auprès d’une agence de voyage, dit au revoir à sa famille et est partie pour l’île de la Nature, laissant derrière elle sa fille cadette, Thakira.

“Joseph à Roseau, je séchais et coiffais les cheveux pour 20 dollars de l’Union européenne par personne”, se souvient Mme Araceles. Il faudra attendre quelques années avant qu’elle ne puisse ouvrir son propre salon. “M. Paul m’a aidée. Après avoir travaillé pendant deux ans avec un commerçant local, il m’a dit qu’il pouvait ouvrir un salon pour moi”.

Pour Araceles, l’apprentissage de la langue a été un véritable parcours du combattant. “Je ne parlais pas anglais et les gens me disaient des choses désagréables. Au début, je ne comprenais pas ce qu’ils disaient, mais j’ai fini par comprendre certaines des expressions qu’ils utilisaient. Cela me rendait triste, mais je voulais pouvoir retourner chercher mes enfants, alors j’ai travaillé dur”.

Araceles se souvient qu’il ne lui a pas été difficile d’obtenir et de conserver son statut en Dominique. Après avoir renouvelé son permis de travail sept fois, elle a pu obtenir le statut de résidente. “Chaque année, je payais 500 USD pour renouveler mon permis. J’ai été heureuse d’obtenir le statut de résidente, car je pouvais enfin aller à Saint-Domingue pour rendre visite à ma famille”. Araceles a pu reprendre contact avec sa fille, Thakira, et entamer les démarches pour qu’elle s’installe en Dominique.

Le voyage de Thakira en Dominique

Le parcours de Thakira a été différent de celui de sa mère. Elle avait dix ans lorsqu’elle a appris qu’elle partirait pour la Dominique. “J’avais peur parce que mon père ne venait pas avec moi et que je devais voyager avec une hôtesse de l’air”, explique Thakira, “mais j’étais excitée à l’idée d’être enfin avec ma mère”, se souvient-elle. “J’ai eu l’impression de faire le plus long voyage de Saint-Domingue à Antigua, puis à la Dominique.

Une fois à la Dominique, elle a été inscrite à l’école, qui devait commencer dans quelques mois. Araceles a demandé à quelqu’un d’aider Thakira à apprendre l’anglais, mais la barrière de la langue a posé de nombreux problèmes. L’installation dans son nouvel environnement a été difficile pour la jeune Thakira. “La nourriture de la République dominicaine me manquait, je n’aimais pas le bouillon et les élèves de l’école me malmenaient à cause de ma façon de parler l’anglais. En grandissant, Thakira a éprouvé du ressentiment à l’égard de sa culture et n’a pas voulu fréquenter d’autres Latinos. “Les gens venaient me voir et me demandaient combien je faisais payer pour 15 minutes.

. Ils me traitaient comme une travailleuse, alors j’ai arrêté de fréquenter d’autres Espagnols parce que j’ai l’impression de faire partie de la Dominique”.

Thakira a récemment reçu son passeport après avoir vécu en Dominique pendant près de seize ans. “C’est le plus beau jour de ma vie. Je suis allée à l’école toute ma vie ici, je fais tout comme une Dominicaine. J’aime quand on m’appelle ‘shabine’, un terme utilisé pour décrire une femme au teint clair, parce que je me sens à ma place. La Dominique est calme, je peux m’y promener et me sentir en sécurité.

Un nouveau foyer

Sa mère, Araceles, partage les mêmes sentiments. “J’aime tout en Dominique, la nourriture, le poisson, le marché. Je me suis fait beaucoup d’amis et j’aime cet endroit. La Dominique est ma maison.

Les histoires d’Araceles et de Thakira illustrent les profonds défis et triomphes qui façonnent l’expérience des migrants. Leur résilience, le soutien qu’ils ont trouvé au sein de la communauté dominicaine et le profond besoin humain d’appartenance. En fin de compte, ces triomphes enrichissent non seulement la vie des migrants, mais aussi les sociétés qu’ils rejoignent. La Dominique est devenue un foyer pour Araceles et Thakira. Leurs histoires témoignent du pouvoir de la communauté dans la promotion d’un sentiment d’appartenance. Alors que la tapisserie culturelle de la Dominique continue de s’enrichir et de s’animer avec chaque nouvel arrivant, une chose reste claire : une main tendue et un cœur ouvert peuvent faire toute la différence dans le parcours d’un migrant.

