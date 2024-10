JAMAÏQUE: Une soirée d’opéra et de musique classique

Présenté par :

Orchestre philharmonique de Jamaïque (POJ)

Dates :

16 novembre 2024 – 17 novembre 2024

Joignez-vous à deux groupes musicaux prestigieux : le Philharmonic Orchestra of Jamaica (POJ), premier orchestre classique de Jamaïque, et la Concert Chorale of Harlem (CCH), groupe vocal basé à New York et composé de chanteurs d’opéra et de musique classique de haut niveau, récompensés ou nommés aux Grammy Awards. Les deux concerts organisés au cours d’un week-end présenteront des pièces instrumentales, des solos et des pièces chorales tirées d’opéras classiques, de comédies musicales modernes, de negro spirituals et de la culture jamaïcaine. Les concerts se dérouleront dans un cadre glamour et élégant, avec des cocktails et en présence de dignitaires et de célébrités locales.

Suivez l’orchestre philharmonique de Jamaïque sur les réseaux sociaux @PhilharmonicOrchestraofJamaica

