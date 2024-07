Jeux Olympiques de Paris 2024 : La Martinique bien représentée par ses athlètes

La Martinique se prépare à vibrer au rythme des Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris ! Parmi les athlètes qui représenteront la France, plusieurs talents martiniquais sont prêts à briller. Découvrons quelques athlètes prêtent à porter haut les couleurs de île aux fleurs.

Les représentant de la Martinique (France) aux JO 2024

Voici les trois athlètes martiniquais à suivre de près lors de cette compétition :

Laëticia Bapté : Une étoile montante du sprint

Laëticia Bapté fait partie de l’une des sprinteuses les plus prometteuses de sa génération. En effet, elle est déjà auréolée de médailles de bronze aux championnats du monde et d’Europe. Sur le 100m et le 4x100m, la Martiniquaise visera ainsi un podium olympique. Sa fougue, sa technique et son mental d’acier font d’elle une redoutable adversaire, capable de créer la surprise et de bousculer la hiérarchie pour les JO de Paris 2024.

Ludvy Vaillant : Saut vers les sommets en hauteur

Spécialiste du saut en hauteur, Ludvy Vaillant tutoie déjà les sommets. Avec un record personnel de 2m36, il fait partie des prétendants sérieux au titre olympique. Sa puissance et ses capacités athlétiques font de lui un athlète à suivre de près. Pour lui, Paris 2024 représente l’accomplissement d’un rêve de tout athlète : décrocher l’or olympique et graver son nom au panthéon des légendes du saut en hauteur.

Wilfried Happio : Un 400m haies plein d’espoir

Sur le 400m haies, Wilfried Happio s’affirme comme l’un des grands espoirs du demi-fond français. Ses chronos prometteurs et sa progression constante le placent parmi les potentiels finalistes aux Jeux olympiques. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 pourraient être l’occasion pour lui de révéler tout son potentiel et de ramener une médaille tant attendue en Martinique.

Et bien d’autres encore !

Au-delà de ces noms connus, d’autres athlètes martiniquais seront également en lice dans diverses disciplines :

En Athlétisme:

Gilles Biron et Thomas Jordier : Ils ont participé au relais 4×400 mètres et ont terminé à la 6e place de leur série avec un temps de 3’00”81.

Boxe:

Davina Michel : Boxeuse prometteuse, elle a récemment décroché le titre de championne de France des -60kg. Dynamique et déterminée, elle pourrait créer la surprise à Paris.

Cette liste est loin d’être exhaustive et d’autres athlètes martiniquais pourraient se qualifier pour les Jeux olympiques d’ici à la fin des sélections.

Des supporters mobilisés

La ferveur des Jeux olympiques se fera également ressentir en Martinique, où de nombreux événements et rassemblements sont prévus pour soutenir les athlètes locaux.

Des Jeux olympiques qui promettent d’être un moment fort d’émotion et de fierté pour l’île.

J’aime ça : J’aime chargement…