Kassav réfléchit à sa performance sur la scène du WCMF sans le chanteur légendaire Jacob

Kassav en performance au WCMF

« Il y avait une grande différence, nous n’avions pas la voix de Jacob ». Ce sont les paroles de la chanteuse principale et compositrice du légendaire Kassav, Jocelyne Béroard, peu après une performance spectaculaire lors de la deuxième nuit de la 24ème édition du World Creole Music Festival (WCMF).

Jacob Desvarieux, le guitariste et leader du groupe antillais français Kassav’, est décédé à l’âge de 65 ans. Le guitariste et compositeur aurait malheureusement succombé le 30 juillet 2021, après avoir été testé positif au COVID-19.

Desvarieux et son groupe ont produit plus de 20 albums, et il a également sorti cinq albums solo.

Béroard a déclaré que la performance du groupe samedi soir était un hommage à lui.

« Quelqu’un peut jouer de la guitare presque comme lui, mais personne ne peut chanter comme lui et personne ne peut créer des chansons comme lui », a-t-elle affirmé.

Interrogée sur la performance du groupe, elle a répondu : « Nous avons toujours été comme ça et parce que c’est un hommage à Jacob, nous devions faire plus. »

Béroard a ajouté : « Nous devions leur montrer que nous aimions tellement Jacob que nous devions faire encore mieux. »

Selon elle, le groupe prévoit de se produire aux États-Unis l’année prochaine.

« Nous croisons les doigts, peut-être en mai ou début juin », a-t-elle révélé. « Nous travaillons là-dessus. »

Elle a poursuivi : « Nous devions faire un concert pour notre 40ème anniversaire à New York et à cause du COVID, nous avons dû renoncer à cela, donc nous devons le faire et nous devons y aller aussi pour rendre hommage à Jacob. »

De plus, elle a noté que le groupe Kassav, qui existe depuis 45 ans, a été présent dès le début du WCMF, ajoutant l’aspect créole à cet événement, « et nous sommes toujours ici et chantons en créole ».

Kassav a été fondé en 1979 par le Guadeloupéen Pierre-Edouard Décimus et le musicien de studio guadeloupéen basé à Paris, Jacob Desvarieux, sous l’influence de groupes de cadence ou de compas bien connus de la Dominique, d’Haïti et de Guadeloupe tels que Grammacks, Exile One, Tabou Combo.

Le groupe original Kassav était entièrement guadeloupéen, mais a ensuite été rejoint par le Martiniquais Jean-Claude Naimro, Jean-Philippe Marthely, Jocelyne Béroard, ainsi que les Guadeloupéens Patrick St-Eloi et Claude Vamur.

Ils ont continué à gagner en popularité, tant en tant que groupe qu’avec les carrières solo de plusieurs membres, atteignant finalement leur apogée en 1984 avec l’album Yélélé, qui a présenté le succès international « Zouk-la-sé Sel Médikaman Nou Ni ». Avec ce succès, le zouk est rapidement devenu la danse tendance la plus répandue en Amérique latine et au Brésil depuis un certain temps, et était extrêmement populaire même jusqu’en Europe, en Afrique, en Asie.

