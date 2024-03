Kevin Lognoné, ambassadeur Flypool : le covoiturage aéroportuaire décolle à Nantes, sur les traces de Jules Verne et de l’aviation

Découvrez comment l’aéroport Nantes Atlantique, berceau de l’imaginaire de Jules Verne, se lance dans une démarche écologique innovante en mettant en place un système de management environnemental intégré, visant les certifications ISO 14001 et Airport Carbon Accréditation. Pour y parvenir, l’aéroport mise sur une solution inédite de covoiturage pour les trajets aéroportuaires, Flypool, présentée dans l’émission Good Morning Business sur BFM Business. Le fondateur de Flypool, Mathieu Burthey, a confié la mission d’ambassadeur à Kevin Lognoné, grand voyageur et passionné d’histoire locale, pour développer cette initiative à Nantes et autour du globe. Dans cet article, plongez dans l’univers de Kevin Lognoné et découvrez comment le covoiturage aéroportuaire pourrait bien révolutionner la mobilité et inspirer d’autres aéroports à travers le monde.

Trajets d’aéroport : Kevin Lognoné nommé ambassadeur Flypool pour encourager le covoiturage dans la ville natale de Jules Verne et autour du globe

Dans le monde entier, les aéroports sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux avec l’ISO 9001 & 14001. La mise en place d’un système de management environnemental sur toute la plateforme de l’aéroport Nantes Atlantique, ville natale de Jules Verne est très récente. Pour atteindre un système intégré de mise en œuvre, d’animation et de suivi du plan de management du carbone et certifications – Airport Carbon Accréditation, l’idée de covoiturage pour les trajets d’aéroport fait son chemin.

Dans le cadre de l’émission Good Morning Business, une solution inédite de covoiturage pour les aéroports avec un système de sponsoring et sans échange d’argent a été dévoilée le lundi 19 février 2024 sur les ondes de BFM Business. Son fondateur Mathieu Burthey, CEO de FlyPool, a confié à Kevin Lognoné, la mission d’ambassadeur pour développer l’expérimentation et le développement à venir sur le site de l’aéroport de Nantes Atlantique.

Grand voyageur, Kevin Lognoné a vécu en expatriation à Londres et au Moyen-Orient. Il reste très attaché à la région nantaise où il a démarré ses études de droit et de sciences politiques dans la ville natale de Jules Verne. Son arrière-grand-père, Théophile Lognoné avait d’ailleurs été en 1940 volontaire à l’usine Breguet Aviation de Bouguenais, en qualité de mécanicien de précision, ce qui lui rappela sa première profession, à savoir celle d’horloger.

Les fondateurs de Breguet Aviation étaient eux-mêmes descendants d’un horloger, Abraham-Louis Breguet, né à Neuchâtel le 10 janvier 1747 (alors principauté du royaume de Prusse) et mort à Paris le 17 septembre 1823, horloger et physicien français d’origine neuchâteloise, actif à son compte à Paris depuis 1775, nommé horloger de la marine et artiste adjoint au Bureau des Longitudes en 1815, et membre de l’Académie des sciences en 1816.

Natif de Saint-Malo, Kevin Lognoné aime rappeler que les temps pionniers de l’aviation sont nés dans des hangars à bateaux avec les premiers hydravions en bois et en tissu. Une transformation portée par celui qui a assuré la reconstruction de Saint-Malo : Guy La Chambre qui fut ministre de l’air dans les années 1930, à une époque où la haute technologie navale a nourri de nombreuses innovations dans la haute technologie aéronautique.

Kevin Lognoné a effectué son premier stage aux Etats-Unis à Seattle, grande capitale aéronautique jumelée à Nantes. Un programme jeune ambassadeurs entre Nantes et Seattle avait été proposé par Jack A Cowan, le consul de France à Seattle qui est resté pour Kevin Lognoné une sorte de parrain américain. Grâce à l’association Nantes-Seattle-Jacksonville présidée par Mariette Cassourret, à différents représentants du conseil nantais de la jeunesse dont Kevin Lognoné, Séverine Luce, Corentin Cremet et à son chef du projet Laurent Guinel-Justome ainsi qu’à la direction internationale de la Ville de Nantes, un programme d’échanges ambitieux a été mis en place en août 2006. Depuis de nombreux jeunes ambassadeurs ont permis de tisser des liens et d’élaborer des projets entre les villes jumelles.

Des rencontres uniques ont nourri par la suite des voyages et échanges inspirants que Kevin Lognoné a présentés dans plusieurs conférences.

Une conférence passionnante sur les années nantaises de Boeing a été animée le 2 février 2021 par Kevin Lognoné, abordant les origines françaises de Wilhelm Edward Böing, dont le nom fut américanisé par la suite. Il nous apprenait que les origines de l’aviateur remontent à une famille d’industriels travaillant dans la filature de tissus à Mulhouse.

C’est dans cette région que le jeune passionné d’architecture navale aurait également appris à piloter à l’aérodrome de Mulhouse-Habsheim. Il aurait effectué plusieurs stages chez Aviatik.

Passionné d’histoire locale et d’innovation, Kevin Lognoné prépare donc de nombreuses propositions pour le déploiement de Flypool à Nantes, terrain et laboratoire d’expérience d’une nouvelle mobilité augmentée à la française.

Le voiturage sur les trajets d’aéroport peut pleinement contribuer à la mise en place du système de management environnemental sur toute la plateforme de l’aéroport Nantes Atlantique avec objectif :

de certification ISO 14001,

de faire un système unique intégré avec l’ISO 9001, le système de gestion de sécurité aéroportuaire (SGS AESA), l’accréditation carbone (ACA),

et enfin la conformité réglementaire (HSE compliance management ).

Ce système de management intégré peut inspirer d’autres aéroports dans le monde.