La 2e édition du PAYS Dominica Yachting Festival débutera le 23 mars prochain

Communiqué de presse de Pays Dominica –

Le très attendu 2nd Annual PAYS Dominica Yachting Festival organisé par Portsmouth Association for Yacht Security (PAYS) et Offshore Passages Opportunities (OPO), basé aux États-Unis d’Amérique, en partenariat avec le ministère du Tourisme (MOT) du gouvernement du Commonwealth de la Dominique (GOCD), est prévu du samedi 23 au dimanche 31 mars 2024 à Prince Rupert Bay, Portsmouth, Dominique.

Cette année, le PAYS Dominica Yachting Festival, dont le thème est “Bringing yachters back together again in 2024”, promet d’être passionnant et comprend un programme chargé qui devrait attirer de nombreux plaisanciers de près et de loin et des Dominicains de tous les coins de l’île. Le thème de cette année reflète le désir des plaisanciers, dont le fondateur de l’OPO, Hank Schmitt, de revenir en Dominique pour profiter des nombreuses choses à voir et à faire sur l’île naturelle. Son site web (www.sailo.com/ www.sailopo.com/dominica) résume l’essence même de la Dominique qui attire tant de plaisanciers sur nos côtes.

Le programme comprend une réception de bienvenue et une fête sur le thème du jazz créole le samedi 23 mars 2024, avec des discours des officiels, de la nourriture et des boissons, de la musique et de la danse. Un dîner spécial d’appréciation, une cérémonie de remise des prix et une soirée de divertissement culturel sont également prévus le samedi 30 mars 2024. Cet événement est un point fort du PAYS Dominica Yachting Festival puisque plusieurs personnes seront récompensées pour leur engagement et leur contribution au secteur local de la navigation de plaisance.

Le barbecue d’adieu prévu le dimanche 31 mars 2024 est une collecte de fonds ouverte à tous les plaisanciers. Les autres activités comprennent les dîners barbecue du dimanche et du mercredi, un dîner de poisson-lion, des visites de l’île, des randonnées, des visites historiques, des visites culinaires, etc. Il y aura une soirée de jeux, y compris un bingo avec jackpot pour la collecte de fonds, ainsi qu’un événement “sip and paint” et une vente aux enchères d’œuvres d’art.

Le Yachting Festival comprendra également un marché Buy Dominica “Love Local” à PAYS, organisé en collaboration avec l’agence d’exportation et d’importation de la Dominique (DEXIA), qui proposera des produits et des services dominicains authentiques. Les plaisanciers participants s’engageront dans des services bénévoles communautaires et environnementaux, notamment des projets tels que l’élimination du poisson-lion envahissant et prédateur pendant la chasse au poisson-lion organisée, un projet de peinture, la distribution de paniers d’épicerie, la plantation d’arbres en partenariat avec la division des forêts, de la faune et des parcs (FWPD), et le nettoyage des plages en partenariat avec le conseil municipal de Portsmouth (PTC).

La très attendue Toucarie Seafood Lime, qui a fait fureur lors du 2023 Yachting Festival, devrait attirer l’attention des plaisanciers qui ont hâte de participer à la Seafood Lime de cette année.

L’événement le plus excitant du Yachting Festival de cette année est sans doute l’Open Class Fun Race, sponsorisée par OPO, qui se déroulera de Prince Rupert Bay, Portsmouth à Mero Beach le mardi 26 mars 2024. Pendant leur séjour à Mero, les participants s’adonneront à des activités de plage et visiteront les attractions des environs. Comme les plaisanciers passeront la nuit à Mero, ils auront l’occasion d’interagir avec les habitants de Mero, de dîner et de faire la fête à la manière de Mero.

La course de retour vers Portsmouth le mercredi 27 mars 2027 se terminera par le fameux barbecue du mercredi soir de PAYS, au cours duquel des prix seront remis aux participants et aux gagnants du PAYS Dominica Yachting Festival Open Class Fun Race. La Portsmouth Association for Yacht Security (PAYS) compte sur le soutien et la collaboration habituels des secteurs privé et public de la Dominique, car nous sommes convaincus que l’industrie du yachting, qui n’a pas encore été pleinement exploitée, possède un énorme potentiel de croissance socio-économique et continuera à contribuer à la création de moyens de subsistance durables, d’emplois et d’opportunités économiques pour les communautés touchées en particulier et pour la Dominique en général.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

PREMIER JOUR : Samedi 23 mars 2024

8h00 Enregistrement des yachts toute la journée. Comprend un punch au rhum gratuit et de la musique de DJ à PAYS.

9h00 Marché des vendeurs Buy Dominica “Love Local” à PAYS.

19:00 Réception de bienvenue et soirée jazz créole à l’embarcadère du bateau de croisière Cabrits.

DEUXIEME JOUR : Dimanche 24 mars 2024

8h00 Services religieux du dimanche des Rameaux.

9h00 Marché des vendeurs Buy Dominica “Love Local” à PAYS.

9h00 Chasse au poisson-lion avec Island Dive Operations.

10h00 Kayak sur le sentier maritime de Waitukubuli.

10h00 Visite culturelle de Portsmouth par Kenneth Gussie.

2:00pm Cabrits National Park/ Fort Shirley Historical Tour by Dr Lennox Honychurch -Dominican Historian.

19:00 Dîner barbecue du dimanche avec musique et danse à PAYS.

TROISIÈME JOUR : lundi 25 mars 2024

9h00 Chasse au poisson-lion avec Island Dive Operations.

9:00am Full Day Syndicate Tour (with Lunch) visiting Syndicate Nature Trail, Parrot Habitat, Milton Waterfalls, and Free-Up Farm.

4:00pm Briefing du skipper à PAYS pour les courses de classe ouverte.

19:00 Dîner du poisson-lion, film, musique et danse à PAYS.

QUATRIÈME JOUR : Mardi 26 mars 2024

9:00am Open Class Fun Race (Leg 1) de Portsmouth à Mero

15 h 00 Activités de plage à Mero Beach, y compris le volley-ball de plage

19:00 Dîner, divertissement, musique et danse à Mero Beach.

CINQUIÈME JOUR : mercredi 27 mars 2024

9:00am Open Class Fun Race (Leg 2) de Mero à Portsmouth

3:00pm Indian River Row Boat Tour, and Bush Bar Lime at the Indian River Bush Bar, Restaurant, and Tropical Gardens.

19:00 Dîner barbecue et remise des prix de l’Open Class Fun Race, musique et danse à PAYS.

SIXIÈME JOUR : jeudi 28 mars 2024

9:00am Journée complète de visite des trésors du Nord (avec déjeuner), visite de Cold Soufriere, des chutes d’eau de Bwa Neff, des rochers rouges de Calibishie, de la chocolaterie, de la distillerie de gin, et du jardin et de la pépinière de Paradise Valley.

19 h 00 Soirée jeux (Jackpot Bingo) au PAYS.

SEPT JOURS : vendredi 29 mars 2024

9:00am La journée de service volontaire comprend

(1) Projet de peinture.

(2) Projet de distribution de paniers de nourriture.

(3) Projet de plantation d’arbres,

(4) Projet de nettoyage des plages.

Heure à déterminer Messe du Vendredi saint à l’église catholique romaine de Portsmouth

7:00pm Toucarie Bay Seafood Lime

HUITIÈME JOUR : samedi 30 mars 2024

7 h 00 Samedi matin Marché de Portsmouth et visite de cuisine locale à PAYS.

9h00 Marché des vendeurs Buy Dominica “Love Local” à PAYS.

3:00pm Sip and Paint Event and Art Auction (vente aux enchères d’œuvres d’art) à PAYS.

19:00 Dîner spécial d’appréciation, cérémonie de remise des prix et soirée de divertissement culturel à PAYS.

Cabrits Cruise Ship Berth.

NEUVIÈME JOUR : Dimanche 31 mars 2024

8h00 Services religieux du dimanche de Pâques

9h00 Marché des vendeurs Buy Dominica “Love Local” à PAYS.

19:00 Barbecue d’adieu avec musique et danse à PAYS.