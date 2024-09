La 758 Pride constate une acceptation croissante des LGBTQI+ à Sainte-Lucie

St. Lucia Times

Par

Keira St. Rose

Malgré les défis actuels, la communauté LGBTQI+ de Sainte-Lucie est témoin de signes timides d’acceptation sociétale, selon le groupe 758 Pride.

Lors du lancement du week-end de la fierté, vendredi, les membres de l’organisation, qui cherche à renforcer les capacités et à mettre fin à la stigmatisation des LGBTQI+ par le biais de la sensibilisation et de la construction de la communauté, ont fait part de leur optimisme et de leur sentiment de progrès.

Monet X Change, panéliste et tête d’affiche du spectacle de drag queens “Divas in Helen” qui aura lieu ce dimanche, a fait part de son expérience en se promenant dans Rodney Bay avec son partenaire.

“Cela me fait chaud au cœur de voir l’amour et l’acceptation grandir ici”, a déclaré Monet X Change.

“Et le fait que j’ai pu marcher dans Rodney Bay hier soir avec mon partenaire en me tenant par la main, sans avoir honte ni me sentir jugé, me fait chaud au cœur. J’ai l’impression que je peux être moi-même sans complexe ici”, a expliqué X Change.

Jessica St. Rose, fondatrice de 758 Pride, a reconnu que même si Sainte-Lucie a encore un long chemin à parcourir pour parvenir à une acceptation totale, des progrès significatifs ont été accomplis.

“Les membres de notre communauté se sentent désormais en sécurité”. Rose. Rose. “Nous voyons beaucoup de nos membres aller dans les espaces publics, les fêtes de rue de Gros Islet, et se libérer. Ils vont dans des endroits comme le carnaval, et ils sont très expressifs pendant le carnaval”.

Malgré ces avancées, le cadre juridique de Sainte-Lucie reste un obstacle important.

Le code pénal de 2004 criminalise l’activité sexuelle entre personnes de même sexe en vertu de lois interdisant la “sodomie” et la “grossière indécence”, avec des peines pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement.

Rose a souligné que la révision de ces lois pour promouvoir l’inclusion représenterait une victoire importante pour la communauté LGBTQI+.

“Sainte-Lucie n’est pas encore tout à fait au point, mais nous avons fait beaucoup de progrès et nous nous en réjouissons”.

Rose a conclu. Rose. “Lorsque nous obtiendrons le jugement sur le litige en cours, je pense que ce sera une victoire encore plus grande, et cela pourrait bien ouvrir les portes à une plus grande inclusion dans la société”.

