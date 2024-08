La candidature de Kamala Harris pose un problème lié au genre et à la race !

Kamala Harris, en tant que première femme vice-présidente et première personne d’origine sud-asiatique et afro-américaine à occuper cette fonction, représente une étape importante dans l’histoire des États-Unis. Son origine raciale et ethnique a joué un rôle crucial dans son identité politique et sa perception par le public.

Kamala Harris est née à Oakland, en Californie, d’une mère indienne et d’un père jamaïcain. Cet héritage biracial lui a conféré une position unique dans le paysage politique, lui permettant de se rapprocher d’un large éventail d’électeurs. Toutefois, il a également donné lieu à des discussions sur l’identité et la représentation.

Identité raciale et politique.

Tout au long de sa carrière politique, Mme Harris a souvent parlé de ses expériences en matière de race et d’identité. Elle a abordé des questions telles que le racisme systémique, la réforme de la police et les droits civils, en particulier dans le contexte du mouvement Black Lives Matter. Sa candidature a contribué à des conversations plus larges sur la race en Amérique, notamment en ce qui concerne la représentation des femmes de couleur aux postes de direction.

Remarques controversées de Trump.

Les commentaires de Donald Trump sur Kamala Harris, en particulier sur sa race, ont été critiqués pour leur charge raciale et leur manque de sensibilité. Par exemple, lors d’un discours à la conférence de la NABJ, Trump a fait des remarques que beaucoup ont interprétées comme des tentatives de diminuer la légitimité de Kamela Harris en raison de son origine raciale. Ce type de commentaires a suscité l’indignation de diverses communautés et a mis en lumière les problèmes persistants de racisme et de misogynie en politique.

Impact sur la perception des électeurs : La façon dont Kamala Harris est perçue par les électeurs peut être influencée par sa race. Certains électeurs peuvent s’identifier à son histoire et la considérer comme un symbole de progrès et d’inclusion, tandis que d’autres peuvent nourrir des préjugés qui affectent leur vision de ses capacités et de son leadership. Cette dynamique est particulièrement pertinente parmi les électeurs qui changent d’avis et qui peuvent être plus sensibles aux récits présentés par les personnalités politiques.

Stratégies de campagne.

La campagne de Kamala Harris s’est concentrée sur des questions qui affectent de manière disproportionnée les communautés de couleur, telles que l’inégalité économique, l’accès aux soins de santé et la réforme de la justice pénale. Ses origines raciales et ses expériences de vie influencent son approche de ces questions, visant à lever les obstacles systémiques auxquels sont confrontés les groupes marginalisés.

En résumé, l’identité raciale de Kamala Harris joue un rôle important dans sa carrière politique, façonnant à la fois ses politiques et la perception que le public a d’elle. Les discussions autour de sa race, en particulier dans le contexte des commentaires faits par Trump et d’autres, reflètent des questions sociétales plus larges concernant la race, la représentation et le paysage politique aux États-Unis.

Gérard Dorwling-Carter

