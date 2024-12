Carribean Journal

L’Organisation du tourisme des Caraïbes a organisé un sommet majeur avec Royal Caribbean ce mois-ci à Miami, rassemblant ministres et directeurs du tourisme pour discuter de durabilité, d’approvisionnement et de croissance économique dans la région.

Le sommet, tenu sur l’Icon of the Seas de Royal Caribbean, a été marqué par une discussion avec Michael Bayley, président et PDG de Royal Caribbean, modérée par Bevan Springer, président de Marketplace Excellence.

« La Caraïbe est l’âme de Royal Caribbean. Environ 60 % de notre activité concerne les Caraïbes », a déclaré Bayley.

Une partie de l’agenda comprenait une discussion sur le potentiel de cadres similaires à l’administration philippine de l’emploi à l’étranger, qui pourrait aider davantage de ressortissants caribéens à rejoindre la main-d’œuvre des croisières.

Une autre priorité, a déclaré Bayley, était d’améliorer l’approvisionnement local dans les Caraïbes.

« Cela nécessite beaucoup de coopération de la part du ministère de l’Agriculture pour travailler avec les compagnies de croisière afin de créer des coopératives pour regrouper les produits pour que nous puissions les acheter… Cela demande du temps, de l’engagement et de la concentration, mais nous y sommes très ouverts », a-t-il déclaré.

« Ce sommet emblématique souligne le pouvoir des partenariats et de la collaboration alors que nous réimaginons notre approche du développement touristique et approfondissons notre engagement avec l’industrie des croisières », a déclaré Dona Regis-Prosper, PDG et secrétaire général de l’OTC.

