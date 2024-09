La CDB financera le coût des travaux de remise en état après les pluies torrentielles de 2022

Par

Keryn Nelson

Un prêt de 1,5 million de dollars de la Banque de développement des Caraïbes (CDB) financera le coût des travaux de remise en état après les pluies torrentielles que Sainte-Lucie a connues en 2022.

La Chambre d’assemblée a approuvé mardi la loi sur la gestion des finances publiques, permettant au gouvernement de Sainte-Lucie d’emprunter cet argent.

Le Premier ministre Philip J. Pierre a déclaré au Parlement que les fonds couvriraient le coût des travaux de nettoyage et de reconstruction en réponse aux dommages causés aux infrastructures par les fortes pluies de novembre 2022.

Le 6 novembre de cette année-là, un creux en altitude a provoqué de graves inondations et des glissements de terrain dans le nord et dans d’autres parties de Sainte-Lucie.

M. Pierre a déclaré au Parlement que les dégâts s’élevaient à 9,5 millions de dollars, comme l’a déterminé le ministère des infrastructures.

Lors de la séance, le ministre des infrastructures, Stephenson King, a déclaré : “Lorsque les pluies du 6 novembre sont arrivées … nous avons immédiatement reçu la réponse de la CDB qui est venue à Sainte-Lucie, a lancé la mission et a déclaré qu’elle nous fournirait ce que l’on appelle un IRL, pour nous aider à réparer les dégâts…”

Un IRL est un prêt à réponse immédiate.

Selon M. King, “il a fallu près d’un an pour que la CDB débloque ces fonds, et quatre mois après la fin de l’année, elle nous a indiqué que nous devions aller de l’avant et faire tout ce qui était en notre pouvoir”.

Le ministre a déclaré que, sur la base de cette directive, le ministère a identifié des projets à réaliser dans les quatre mois.

Il a ajouté : “Nous avons dépensé 2,477 millions de dollars pour ce programme. En d’autres termes, nous avons dépensé plus d’argent en termes de travaux réalisés pendant que nous attendions l’IRL pour soulager les habitants de Gros Islet, Babonneau, Castries Nord, Anse La Raye, Canaries et Castries Sud-Est… Cela signifie que le gouvernement a dépensé au moins 1 million de dollars de plus que ce que nous avons reçu de ce prêt pour faire face à la situation”.

Le Premier ministre Pierre a exposé les conditions du prêt de la CDB.

“En termes de remboursement, le gouvernement de Sainte-Lucie remboursera le montant retiré du compte de prêt en 60 versements égaux, payables en 5 ans, à un taux d’intérêt de 0,75 %, et le gouvernement n’aura pas à payer de commission d’engagement”, a-t-il déclaré au parlement.

Pour sa part, le ministre King a réaffirmé qu’il restait “un travail supplémentaire de 6 à 7 millions de dollars à effectuer” en ce qui concerne les dommages causés aux infrastructures par le creux de niveau supérieur en 2022.

