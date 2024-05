La CHTA dévoile un guide sur l’intelligence artificielle

L’Association de l’hôtellerie et du tourisme des Caraïbes (CHTA) annonce le lancement de son guide novateur, “Artificial Intelligence Transformation Guide for Caribbean Tourism” (Guide de transformation de l’intelligence artificielle pour le tourisme des Caraïbes).

Cette initiative, menée par le groupe de travail sur la technologie de la CHTA, marque une étape importante puisqu’il s’agit du premier guide de ce type publié par une association régionale d’hôtellerie et de tourisme.

Rédigé par Christus Gill avec le soutien de l’IA, le guide représente une avancée majeure dans l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans le secteur du tourisme de la région, établissant une nouvelle norme en matière d’innovation et d’intégration technologique.

S’appuyant sur le guide fondamental du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), “Introduction à la technologie de l’intelligence artificielle (IA) : La CHTA a conçu une ressource complète pour les acteurs de l’industrie, le “Guide de transformation de l’intelligence artificielle pour les leaders du voyage et du tourisme”.

Le guide de l’IA fournit des informations essentielles et des bonnes pratiques adaptées au paysage unique du tourisme caribéen. Il vise à mettre en lumière les innombrables avantages de l’adoption de l’IA et à répondre aux défis et aux inquiétudes qui peuvent en découler.

Sanovnik Destang, directeur exécutif de Bay Gardens Resorts, président du groupe de travail sur la technologie de la CHTA et principal instigateur de cette initiative, a fait part de son enthousiasme à l’égard de cet outil novateur : “Le guide de transformation de l’IA pour le tourisme caribéen ouvre un nouveau champ de possibilités pour notre industrie. En intégrant les technologies de l’IA, nous pouvons améliorer de manière significative les expériences des clients, améliorer l’efficacité opérationnelle et repousser les limites de ce que le tourisme caribéen peut réaliser.”

La création de ce guide est le fruit d’une collaboration entre des professionnels influents de l’industrie des Caraïbes qui font partie du groupe de travail sur la technologie de la CHTA, notamment le président Sanovnik Destang, le secrétaire général de la CHTA et le directeur général de la CHTA :

Président Sanovnik Destang, Sainte-Lucie

Coprésident Christus Gill, Sainte-Lucie

Yatsuri Marshall, Sainte-Lucie

Brian Broomes, Barbade

Jamal Griffith, Barbade

Jeremy Jones, Jamaïque

Lisa Hamilton, Îles Vierges américaines

Kjerstin Carlson, Liaison CHTA

Le guide explore l’IA générative et d’autres technologies de l’IA, en fournissant des idées et des stratégies adaptées aux secteurs de l’hôtellerie et du tourisme dans les Caraïbes. Il aborde les défis et les considérations éthiques, montrant le potentiel de l’IA à transformer les voyages en combinant innovation et créativité.

Le groupe de travail sur la technologie de la CHTA prévoit également de publier un guide de suivi présentant des études de cas sur la mise en œuvre de l’IA dans les hôtels et les entreprises de tourisme des Caraïbes.

SOURCE : Association de l’hôtellerie et du tourisme des Caraïbes

