La Colombie interdit la corrida

La Colombie a voté l’interdiction de la corrida à partir de 2027. Elle rejoint ainsi plusieurs pays sud-américains ayant banni cette pratique, malgré son enracinement dans les traditions locales.

Le 28 mai, les députés colombiens ont voté massivement pour interdire la corrida à partir de 2027, avec 93 voix pour et 2 contre. Initiée par des députés écologistes, cette loi prévoit une période de transition de trois ans pendant laquelle l’État devra garantir la reconversion et l’emploi des personnes dépendant de la tauromachie. Les arènes du pays seront transformées pour accueillir d’autres activités sportives et culturelles. En rejoignant le Brésil, le Chili, l’Argentine, l’Uruguay et le Guatemala, la Colombie s’ajoute à la liste des pays sud-américains ayant interdit les spectacles tauromachiques.

Les députés ont souligné que la corrida, héritage controversé de la colonisation espagnole, va à l’encontre de droits constitutionnels tels qu’un environnement sain, la dignité humaine et la protection des animaux en tant qu’êtres sensibles. Malgré la place importante de la tauromachie dans les fêtes traditionnelles à Cali et Manizales, et l’importance de l’élevage bovin, cette décision marque une étape historique pour le pays. Actuellement, seuls le Pérou, le Mexique, l’Équateur, le Venezuela, le Portugal, l’Espagne et la France continuent de maintenir cette tradition contestée.

Thibaut Charles

