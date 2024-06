La communauté se mobilise pour sauver des livres de droit et historiques de la décharge

Par Reshma Ragoonath –

Dévastés par la vue de centaines de vieux livres de droit et d’autres documents jetés à George Town, Anna-Maria Kafizas et Gina Whittaker ont utilisé les médias sociaux mercredi pour éviter que ces précieux documents de l’histoire caïmanaise ne finissent à la décharge.

C’est cette image postée sur Facebook par Anna-Maria Kafizas qui a permis de sauver des centaines de livres de droit historiques mercredi. – Cette image a été postée sur Facebook par Anna-Maria Kafizas : Fourni

Quelques heures plus tard, les livres et documents, qui faisaient partie de la bibliothèque de l’école de droit Truman Bodden, ont retrouvé une nouvelle vie après que le musée national des îles Caïmans en a pris possession pour les conserver. Certains de ces documents remontent aux années 1800.

M. Kafizas, qui s’est entretenu avec le Cayman Compass jeudi, a rendu hommage à l’équipe des travaux publics, dirigée par Tommy Wood, qui a sauvé les livres pendant des heures pour les reloger au lieu de les mettre en décharge.

“J’ai pu constater en parlant avec les hommes, y compris M. Woods, qu’ils pensaient qu’il y avait peut-être une autre solution que de jeter les livres, et que c’était une priorité pour eux”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Les livres, d’une valeur inestimable, avaient été jetés dans le cadre du déménagement de la Truman Bodden Law School, actuellement en cours.

Anna-Maria Kafizas a déclaré qu’elle ne pouvait pas laisser les livres à la poubelle. – Photo : Fourni

Réaction de la faculté de droit

Cependant, Mitchell Davies, directeur de l’école de droit Truman Bodden, dans un commentaire envoyé par courriel au Compass vendredi, a nié que les livres qui ont été jetés avaient une valeur historique.

“Ces documents comprenaient des manuels scolaires périmés et des copies de séries incomplètes de rapports juridiques anglais/canadiens. Il convient de souligner qu’aucun de ces rapports ne concernait les îles Caïmans ou les Caraïbes et qu’aucun n’avait de valeur historique. Les documents susmentionnés n’ont pas non plus de valeur commerciale”, a-t-il déclaré.

Heureusement, le musée national a maintenant récupéré ces livres.

Il a également indiqué qu’avant de “divulguer les documents”, la faculté de droit avait contacté de nombreuses agences, notamment l’association des praticiens du droit des îles Caïmans, des cabinets d’avocats, l’administration pénitentiaire et divers particuliers, et leur avait fait don de nombreux livres et rapports juridiques.

M. Davies a toutefois indiqué que les “nombreuses parties” contactées n’avaient manifesté aucun intérêt pour certains des documents faisant l’objet des messages de M. Kafizas et de M. Whittaker.

Mme Kafizas a déclaré que tout l’effort pour sauver les livres a commencé par pure coïncidence. Alors qu’elle se rendait au tribunal, elle est passée devant les Tours de Monaco et a vu les livres jetés dans un camion.

La volonté de préserver les livres

Mme Kafizas raconte qu’elle a commencé à discuter avec l’équipe des travaux publics et qu’on lui a dit que la faculté de droit avait essayé de donner les livres, mais que personne ne voulait les prendre et qu’il fallait donc les mettre à la décharge.

“J’ai fouillé un peu et j’ai vu l’âge de certains d’entre eux, dont certains étaient en très bon état. Certains avaient plus de 100 ans et la reliure en cuir était encore intacte. Je me suis dit que ce serait vraiment une parodie de les mettre à la décharge et puis, qui sait. C’est une partie de l’histoire caïmanaise qui est ainsi perdue”, a-t-elle déclaré.

Les livres réhabilités sont bien rangés dans le musée national des îles Caïmans. – Photo : Page Facebook du musée national des îles Caïmans

Mme Kafizas a déclaré que M. Whittaker était venu exprimer les mêmes idées.

Dans le cas de Mme Whittaker, elle s’était rendue à la faculté de droit pour récupérer des chaises qui avaient été offertes aux ministères dans le cadre de la relocalisation.

Gina Whittaker, responsable du bureau des élections, a déclaré au Compass qu’elle avait été “choquée” et “sidérée” lorsqu’elle avait découvert les livres jetés dans le camion.

Gina Whittaker a expliqué qu’elle était allée chercher deux chaises à la faculté de droit. Elle a finalement sauvé des centaines de livres de la décharge. – Photo : Gina Whittaker Dossier

Les deux femmes ont posté des photos, Kafizas dans le groupe Facebook Women in Cayman et Whittaker dans le groupe FreeBee Cayman, afin d’alerter la communauté sur les livres et de l’inciter à venir en prendre.

Mme Whittaker a déclaré que les messages avaient “explosé”.

“Je voulais m’assurer que nous faisions de notre mieux pour sauver ces livres. Je ne dis pas que la faculté de droit ne l’a pas fait… c’était juste, je suppose, un coup de chance avec les médias sociaux et le groupe Women in Cayman qui a eu un tel impact”, a déclaré Mme Kafizas.

Elle a ajouté qu’elle et Whittaker ont également exhorté les passagers des bateaux de croisière qui se promenaient à proximité à ramener un morceau des îles Caïmans avec eux, dans le but d’éviter que les livres ne pourrissent dans la décharge.

Des membres du tribunal et un étudiant en droit sont également venus prendre des livres, a indiqué Mme Whittaker.

Elle a déclaré que cela la dérangeait de voir autant de livres qui pourraient être utilisés par les étudiants et qui risquaient d’aller à la décharge.

Tommy Wood, deuxième en partant de la gauche, se tient avec son équipe du département des travaux publics après avoir livré les livres de droit au musée. – Photo : Page Facebook du musée CI

Elle a indiqué qu’elle en avait également collecté pour l’école de ses enfants. “C’était un soulagement de savoir qu’ils n’allaient pas être jetés à la poubelle. Je veux dire, il y a tellement d’histoire qui peut être trouvée ici. Savoir qu’ils auraient pu être sauvés au lieu de finir au Mont Trashmore, ça fait du bien”, a déclaré Mme Whittaker.

Dans un message publié sur sa page Facebook officielle, le musée a remercié Tommy Wood et le service des travaux publics “pour leur aide inestimable” qui a permis de récupérer les livres de la bibliothèque de la faculté de droit.

Dans une déclaration envoyée par courriel au Compass vendredi, le musée a déclaré qu’il était “tout à fait naturel que le conseil d’administration et le personnel du musée se mobilisent lorsqu’un message sur les médias sociaux a révélé qu’une collection importante de livres périmés de la faculté de droit (vieux de 100 ans) était sur le point d’être éliminée à la décharge”.

Le musée a déclaré que son objectif était de collecter des “preuves matérielles de l’importance naturelle, historique et culturelle des îles Caïmans” et, grâce à une utilisation appropriée de ses collections, de sensibiliser le public au patrimoine des îles Caïmans et de susciter son respect.

Elle a également adressé un message à la communauté concernant les objets susceptibles d’avoir une valeur historique.

“À l’avenir, si quelqu’un souhaite se débarrasser d’objets ayant une importance historique, il est prié de contacter d’abord le musée national des îles Caïmans, qui se fera un plaisir de les mettre en sécurité et de les préserver pour les générations à venir”, a déclaré le musée.

Mme Kafizas a déclaré qu’elle ne pouvait pas permettre que les livres soient jetés, alors que “certaines entreprises, dont le Compass [projet Timeback], tentent de préserver l’histoire des îles Caïmans et de la partager avec le public”.

“Pour moi, tout projet ou tentative de préservation de la culture caïmanaise est d’une importance cruciale. J’en suis parfaitement consciente et pour moi, je me suis dit : “Peu importe ce que je dois faire, je veux m’assurer que nous faisons de notre mieux pour sauver ces livres”, a-t-elle déclaré.

Elle espère qu’un processus sera mis en place aux îles Caïmans pour que les personnes possédant des documents historiques puissent les numériser et les préserver pour les générations futures.

Les livres sont actuellement conservés dans les réserves du musée.

