La controverse sur le cimetière d’Arlington s’aggrave alors que Trump et Harris s’échangent des attaques

Donald Trump a continué samedi à défendre sa visite cette semaine au cimetière national d’Arlington, alors que les critiques se multiplient, notamment de la part de la vice-présidente Kamala Harris, qui a déclaré que l’ancien président “est incapable de comprendre quoi que ce soit d’autre que le service à lui-même”.

Les anciens combattants, les membres et des forces armées et leurs familles “devraient être honorés, jamais dénigrés, et traités avec rien de moins que notre plus grand respect et notre plus grande gratitude”, a écrit samedi Mme Harris dans un long message sur les réseaux sociaux. “Et je suis convaincu que quelqu’un qui ne peut pas remplir ce devoir simple et sacré ne devrait plus jamais se tenir derrière le sceau du président des États-Unis d’Amérique”.

M. Trump a fait l’objet d’une controverse à la suite de sa visite au cimetière, lundi, après une cérémonie de dépôt de gerbes en l’honneur des 13 militaires américains tués lors de l’attentat à la bombe perpétré à l’aéroport de Kaboul en 2021. M. Trump a été réprimandé par l’armée pour l’utilisation par sa campagne de vidéos et d’images de la visite, qui, selon ses détracteurs, ont enfreint les règles interdisant toute activité politique sur les lieux sacrés. L’armée a déclaré que les participants à la cérémonie “ont été informés des lois fédérales” concernant l’activité politique et qu’un employé du cimetière qui “a tenté d’assurer le respect de ces règles a été brusquement écarté”.

L’ancien président Donald Trump observe la relève de la garde à la Tombe du Soldat inconnu aux côtés du chef d’état-major adjoint du cimetière national d’Arlington, Bob Quackenbush, au cimetière national d’Arlington, le 26 août 2024 à Arlington, en Virginie.

Après la déclaration de M. Harris, l’ancien président a souligné le soutien des parents des militaires tués dans l’attentat de l’aéroport. Dans des vidéos postées sur Truth Social, les parents ont fait l’éloge de M. Trump tout en condamnant M. Harris et le président Joe Biden.

Jaclyn Schmitz, mère du caporal Jared Schmitz, a déclaré dans sa vidéo : “Kamala, votre déclaration n’est rien d’autre qu’une pirouette politique pour vous aider à mieux paraître dans votre campagne présidentielle contre Donald Trump. Vous n’avez jamais marché un seul jour à notre place. Nos enfants ont été assassinés à cause de votre administration, et vous êtes en partie responsable.”

De même, Coral Doolittle, mère du caporal Humberto A. Sanchez, a qualifié Harris et Biden de responsables de “l’assassinat de nos enfants”.

“Ils ont qualifié le retrait d’Afghanistan de succès, et pour nous, ce n’était que tristesse et honte”, a ajouté Mme Doolittle.

Darin Hoover, père du sergent-chef Taylor Hoover, a déclaré dans une autre vidéo que “les événements qui se sont déroulés le 26 août 2024 avec le président Trump au cimetière national d’Arlington étaient solennels et conformes à la révérence et au respect qui sont accordés à tous les membres de notre armée qui y sont enterrés”.

Nous avons demandé à l’équipe de M. Trump de prendre des vidéos et des photos de notre visite au cimetière”, a déclaré M. Hoover.

La déclaration de samedi marque la première fois que la vice-présidente aborde directement la controverse, alors qu’elle tente d’établir un contraste entre elle et son rival avant leur débat du 10 septembre. Michael Tyler, directeur de la communication de la campagne de Mme Harris, a qualifié l’incident d'”assez triste” lors d’une interview sur CNN, mais a déclaré qu’il s’agissait de ce que les gens “s’attendent à voir de la part de Donald Trump et de son équipe”.

Samedi, la campagne de M. Trump a également diffusé une déclaration du sénateur de l’Arkansas Tom Cotton, vétéran de l’armée et allié de M. Trump, défendant l’ancien président et attaquant la secrétaire d’État à l’armée Christine Wormuth.

M. Cotton, qui n’était pas présent lors de la visite de M. Trump au cimetière, a déclaré que “ni les familles ni le président Trump n’ont violé les règlements ou les politiques du cimetière” et a affirmé que “les apparatchiks politiques travaillant pour l’incompétente secrétaire de l’armée ont manqué de respect aux souhaits de ces familles Gold Star”.

Le candidat républicain à l’élection présidentielle, l’ancien président des États-Unis Donald Trump, assiste à une cérémonie de dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu au cimetière national d’Arlington, le 26 août 2024 à Arlington, en Virginie. Trois ans se sont écoulés depuis l’attentat suicide perpétré le 26 août 2021 à l’aéroport international Hamid Karzai, qui a coûté la vie à 13 militaires américains.

Les récits de l’incident de lundi ont varié. Les responsables de la campagne de M. Trump ont déclaré qu’un individu avait physiquement empêché l’équipe de l’ancien président de l’accompagner pendant la visite, et un porte-parole du cimetière a confirmé à CNN qu’il y avait eu un incident et qu’un rapport avait été établi.

La campagne a insisté sur le fait qu’il n’y avait eu aucune violation de la loi, tandis que les responsables du cimetière ont déclaré que l’équipe de M. Trump avait été informée à l’avance de la nécessité d’éviter toute activité politique. La loi fédérale interdit les campagnes politiques ou les activités liées aux élections dans les cimetières militaires nationaux de l’armée, selon une déclaration du cimetière national d’Arlington obtenue par CNN.

Une vidéo de la visite publiée par la campagne Trump sur TikTok en début de semaine montrait l’ancien président se promenant dans Arlington et visitant des tombes, avec un enregistrement où il critiquait la gestion du retrait des États-Unis d’Afghanistan par l’administration Biden.

NPR a d’abord rapporté qu’il y avait eu une “altercation verbale et physique” lors de la visite du cimetière. Une source au fait de l’incident a déclaré au média qu’un responsable du cimetière avait tenté d’empêcher l’équipe de M. Trump de photographier et de filmer la zone où sont enterrées les victimes américaines récentes. En réponse, l’équipe de campagne de M. Trump “a agressé verbalement le fonctionnaire et l’a poussé de côté”, selon NPR.

Un porte-parole de l’armée a déclaré que l’incident avait été signalé au service de police de la base militaire de Myer-Henderson Hall, mais que l’employé en question avait décidé de ne pas porter plainte, et que l’armée considérait cette affaire comme close.

