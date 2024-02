La dominicaine Althea Charles-Seaman a un parc canadien nommé en son honneur.

Dominica News Online –

L’héritage d’Althea Charles-Seaman, née en Dominique en 1938 et décédée à Montréal en 2013, est commémoré au Canada par l’inauguration d’un nouveau parc en son honneur. Althea Seaman a commencé son parcours en tant qu’enseignante en Dominique avant de s’aventurer au Canada en 1959 dans le cadre d’un programme de recrutement de travailleurs domestiques antillais. Malgré les difficultés initiales, elle a persévéré, obtenant deux diplômes universitaires de l’Université Concordia, l’un en littérature anglaise et l’autre en études françaises. Sa carrière professionnelle s’est étendue sur une vingtaine d’années dans l’industrie des télécommunications, mais c’est son engagement communautaire exceptionnel qui a véritablement défini son impact.

En 1983, Althea Seaman a fondé l’Association de la communauté noire de la Ville de Laval, marquant ainsi une étape importante en tant que première association du genre à Laval. Par l’entremise de cet organisme, elle a orchestré diverses activités visant à favoriser l’unité entre les diverses communautés. En outre, Mme Seaman a consacré son temps au bénévolat et a participé activement à de nombreux organismes communautaires locaux, laissant une marque indélébile sur le tissu social de Laval. Son engagement inébranlable au service de la communauté a été reconnu en 2012 par l’Assemblée nationale du Québec, et elle a également reçu la Médaille du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II pour ses contributions exceptionnelles.

Le nouveau parc, nommé Parc Linéaire Althea Seaman, s’étend le long du cours d’eau Boudrias dans le secteur Chomedey de Laval, symbolisant ainsi l’impact durable de Mme Seaman sur la communauté. Cet honneur, qui sera inauguré le 28 février 2024, témoigne du dévouement et de l’influence profonde d’Althea Seaman. L’annonce de cette consécration historique coïncide avec le Mois de l’histoire des Noirs, ce qui amplifie l’importance de son travail d’organisation au sein de la communauté.

En tant qu’ancienne présidente de l’Association de la communauté noire de Laval et première femme présidente de l’Association de la Dominique à Montréal, au Québec (Canada), en 1979, Althea Seaman a ouvert de nouvelles voies pour les générations futures. Cette occasion mémorable ne célèbre pas seulement ses réalisations individuelles, mais constitue également un jalon important dans l’histoire du Canada et pour tous les Dominicains. Il convient de féliciter la regrettée Althea Charles-Seaman et sa famille pour cet honneur historique, qui immortalise son héritage durable de service et d’engagement communautaires.