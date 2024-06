La Dominique ouvre la voie dans le cadre du projet de recyclage de l’OECS

Dominica News Online –

La Journée mondiale des océans, le 8 juin, est marquée par le thème “Éveiller de nouvelles profondeurs”, qui met en lumière les efforts novateurs du projet Recycle OECS en Dominique. Cette initiative, axée sur la lutte contre la pollution plastique et la promotion d’une gestion durable des déchets dans les Caraïbes orientales, a connu des progrès remarquables grâce à l’engagement actif des acteurs de la société civile.

Le projet Recycle OECS a franchi des étapes importantes, notamment l’élaboration du cadre modèle de l’OECS pour le recyclage durable, la réalisation d’études de caractérisation des déchets en Dominique et dans l’île voisine de l’OECS, la Grenade, et la mise en place de mécanismes de financement durables pour assurer le succès à long terme du recyclage.

Des progrès notables ont été réalisés en Dominique avec l’inauguration d’une installation de recyclage polyvalente.

La société de gestion des déchets solides de la Dominique (DSWMC) a lancé le programme scolaire “zéro déchet”, qui a déjà permis de collecter plus de 57 834 bouteilles en plastique au cours du seul mois d’avril. Impliquant 2 800 élèves de 35 écoles et 40 clubs 4H, ce programme transforme les établissements d’enseignement en centres d’éco-innovation dotés d’espaces verts, d’installations de compostage et de centres de recyclage. En outre, le programme a lancé le défi de l’application BCRC Tide Turners, qui incite les étudiants à adopter des pratiques durables par le biais d’une plateforme interactive.

Financé par l’Union européenne et mis en œuvre par la Commission de l’OECO en collaboration avec l’Agence française de développement (AFD), le projet Recycle OECS vise à créer un programme autofinancé et durable de séparation, de collecte et de recyclage des déchets. Les initiatives pionnières de ces deux îles constituent des démonstrations précieuses de la faisabilité de la mise en œuvre d’une infrastructure de traitement des déchets plastiques dans l’ensemble de l’OECO, avec le potentiel de soutenir l’économie de la région et de préserver ses écosystèmes marins.

Pendant ce temps, l’autorité de gestion des déchets solides de la Grenade (GSWMA) a conclu un partenariat crucial avec des hôtels qui s’engagent à trier les déchets et à livrer le plastique au centre de recyclage de la GSWMA, et le Grenada Green Group (G3) a lancé une “campagne de collecte de bouteilles en plastique” le 22 mai 2024.

Kerrynne James, ministre de la résilience climatique, de l’environnement et des énergies renouvelables de la Grenade, a souligné la nécessité d’une action régionale collective dans un message vidéo qui fait écho à l’essence de la Journée mondiale des océans, inspirant des efforts conjoints pour sauvegarder nos océans et notre climat.

J’aime ça : J’aime chargement…