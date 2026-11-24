Barbados Today

Des planteurs privés de la Barbade étudient la possibilité de produire du sucre blanc raffiné pour le marché régional. Mark Sealy, président de Barbados Sugar Industry Limited, explique que la décision dépendra des coûts, de l’espace disponible et des volumes de canne mobilisables. L’investissement reste à l’étude. Des producteurs du Belize proposent leur expérience technique, alors qu’une production régionale de sucre raffiné commence à se développer.

Le projet répond à une situation longtemps paradoxale : exporter du sucre brut, puis importer le sucre blanc nécessaire aux fabricants de boissons et de produits alimentaires. Raffiner dans la Caraïbe permettrait de conserver davantage de valeur ajoutée et de rapprocher producteurs et utilisateurs. La question de la régularité des approvisionnements demeure déterminante pour les industriels.

Dans un communiqué distinct du 20 novembre, l’Association sucrière de la Caraïbe affirme que les capacités régionales dépassent désormais 300 000 tonnes, un niveau qu’elle juge suffisant pour la demande estimée de la CARICOM. Elle distingue toutefois cette capacité de la production effective : 241 500 tonnes pour la campagne 2025-2026, contre une prévision supérieure à 330 000 tonnes pour 2026-2027. Elle souligne aussi les difficultés de mise en œuvre des mécanismes commerciaux régionaux. Ces annonces situent le projet barbadien dans un mouvement plus large de transformation et d’intégration de la filière.