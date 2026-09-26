La Grenade accueille la toute première session de renforcement des capacités dans le cadre de la Plateforme d’action pour le financement du climat (CFAP) de l’OECS

La session intitulée « Renforcer les capacités de la Grenade à accéder aux financements climatiques, à les mobiliser et à les déployer » s’est tenue le 10 septembre 2026 au Radisson Grenada Beach Resort. Elle a réuni des représentants des principaux ministères et agences gouvernementales, notamment des membres du Réseau des points focaux sectoriels sur le changement climatique de la Grenade, ainsi que des responsables œuvrant dans les domaines du changement climatique, de la finance, de la planification économique, des investissements publics et de la mise en œuvre de projets.

Cette session de renforcement des capacités s’inscrivait dans le cadre d’une mission de pays plus vaste du Programme d’action pour le climat (PAC) à Grenade et était organisée par la Commission de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), avec le soutien financier de l’Union européenne via le programme EUROCLIMA et son mécanisme d’assistance technique. Ce soutien aide la Commission de l’OECO à mettre en place et à rendre opérationnel le PAC et à fournir une assistance technique ciblée et un renforcement des capacités aux États membres afin d’améliorer la coordination du financement climatique, la préparation des projets, la capacité d’investissement et la mobilisation des ressources.

M. Titus Antoine, directeur de la résilience climatique au ministère de la Résilience climatique, de l’Environnement et des Énergies renouvelables de Grenade, a souligné l’importance de renforcer en permanence les capacités nationales de l’île à accéder aux financements climatiques, à les mobiliser et à les déployer efficacement. Il a déclaré :

« Le renforcement de nos capacités en matière de financement climatique est essentiel pour que la Grenade puisse concrétiser ses priorités en matière de climat et de développement. Cette session de renforcement des capacités a permis d’approfondir notre compréhension de l’évolution du paysage du financement climatique, de l’éventail des possibilités et des instruments de financement disponibles, ainsi que des conditions nécessaires à l’élaboration de projets solides et prêts à recevoir des investissements. Le développement de ces connaissances et de ces capacités au sein du gouvernement permettra à la Grenade de mieux mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre de ses priorités climatiques et à la construction d’un avenir plus résilient et durable. »

La formation a permis aux participants d’acquérir une compréhension pratique de l’évolution du paysage du financement climatique, des sources et instruments de financement disponibles, ainsi que des opportunités offertes aux PEID. L’accent a été mis sur le renforcement de la capacité de la Grenade à traduire ses priorités climatiques en projets bien préparés et prêts à recevoir des investissements, et à les associer à des financements appropriés. Les participants ont également tiré des enseignements du parcours de la Grenade en matière de financement climatique, identifié des pistes d’amélioration pour la mise en œuvre, le suivi et les investissements futurs.

La docteure Sherry Constantine, experte principale en financement climatique fournissant une assistance technique par le biais d’EUROCLIMA, a souligné l’importance de renforcer l’ensemble du processus allant de la priorité climatique au financement :

« Accéder au financement climatique ne se résume pas à trouver un fonds et à soumettre une demande. Il faut partir de nos priorités en matière de climat et de développement, les traduire en investissements bien conçus, préparer ces investissements selon les normes requises par les bailleurs de fonds, puis identifier les sources et les instruments de financement les plus adaptés. Le Programme d’action pour le climat et le développement (PACD) vise à aider les États membres de l’OECS à renforcer l’ensemble de ce processus, de la priorité à l’investissement. »

La formation a également permis aux participants de découvrir le soutien que le Programme d’appui aux investissements climatiques (PAIC) est censé apporter aux États membres, notamment un mécanisme de préparation de projets, un centre de connaissances, un renforcement ciblé des capacités, la cartographie des sources de financement, la mise en relation des financements climatiques et un appui à la mobilisation des investissements. Ces services visent à lever les obstacles persistants rencontrés par les États membres de l’OECS, tels que la fragmentation des dispositifs institutionnels, la faible préparation aux financements climatiques, le manque de projets en cours, les coûts élevés de préparation des projets, la faible implication du secteur privé et les difficultés à faire correspondre les opportunités d’investissement aux sources de financement appropriées.

Mme Shanna Emmanuel, de la Commission de l’OECS, a souligné l’importance d’ancrer la Plateforme dans les priorités des États membres :

« La CFAP est développée en tant que plateforme détenue par les États membres. Ces échanges avec les pays sont essentiels pour garantir que le soutien que nous apportons soit concret, ciblé et adapté aux priorités nationales. L’expérience de la Grenade et les discussions issues de cette première session de renforcement des capacités contribueront à définir la manière dont la Plateforme soutiendra les pays à l’avenir. »

La mission à Grenade s’inscrit dans le cadre de l’engagement plus large du CFAP auprès des États membres de l’OECS, visant à garantir que la Plateforme réponde aux priorités nationales en matière de financement climatique et aux besoins en capacités. Les conclusions de cette mission alimenteront un programme d’appui au pays du CFAP pour Grenade, comprenant un soutien au renforcement des capacités, à la préparation des projets et à la mobilisation des investissements. Première session de renforcement des capacités du CFAP au niveau national, cet engagement constitue une étape importante pour aider les États membres à concrétiser leurs priorités climatiques en projets prêts à recevoir des investissements et à être financés.

À propos de l’Union européenne

L’Union européenne apporte un soutien financier à cette publication dans le cadre du programme Euroclima, en collaboration avec l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), au titre de la Plateforme d’action pour le financement du climat (PAFC) et de la stratégie Global Gateway. Les auteurs sont seuls responsables du contenu, qui ne saurait être interprété comme reflétant la position de l’Union européenne.