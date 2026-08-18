LA MARTINIQUE PERD UNE GRANDE VOIX DE LA MER

De Serge Letchimy

Certaines voix semblent venir de plus loin que nous : du large, des pontons, des générations de lutte et de travail. Celle de René Adémar portait tout cela à la fois.

Toute une vie tournée vers la mer. Toute une vie passée à défendre celles et ceux qui en vivent, souvent dans le silence, parfois dans la difficulté, toujours avec cette dignité propre aux gens de mer.

Marin-pêcheur, ancien président du Comité régional des pêches de Martinique, figure du syndicalisme maritime, René Adémar n’était pas simplement un représentant de la profession. Il en était une voix. Une voix forte, entière, parfois rugueuse, mais profondément attachée à la défense des marins-pêcheurs martiniquais.

Pour moi, René était aussi bien davantage qu’une figure du monde de la pêche. C’était un ami. Un de ceux avec qui l’on pouvait parler longuement de la Martinique, de ses forces, de ses blessures, de ses contradictions et de ce qu’elle pouvait encore devenir. Il me donnait régulièrement ses conseils, avec cette franchise qui était la sienne, ce regard forgé par l’expérience et cette connaissance profonde de la société martiniquaise.

Nos échanges resteront précieux. Parce qu’au-delà des mots, il y avait chez lui une transmission. Une manière de raconter le pays, de rappeler d’où nous venons et de ne jamais perdre de vue celles et ceux que l’on entend trop peu.

Même le poids des années ne l’avait pas éloigné de son combat. Il y a encore quelque temps, il parlait de la souffrance des pêcheurs, de leurs difficultés à vivre dignement de leur métier, et continuait à prendre la parole pour ceux qui partent en mer sans jamais savoir ce qu’ils ramèneront au retour.

C’est peut-être cela que nous retiendrons surtout de René Adémar : il n’a jamais cessé de défendre les siens.

Derrière le responsable syndical, derrière l’officier du Mérite maritime, il y avait surtout une conscience profondément liée à la mer, à son pays et à cette génération de pêcheurs qui a façonné une partie de l’identité martiniquaise.

Aujourd’hui, une voix s’éteint. Et pour ceux qui ont eu la chance de le connaître, c’est aussi une présence familière, une parole, un conseil, une amitié qui disparaissent.

Mais sur les quais, dans les embarcations, dans la mémoire des anciens, dans les combats de ceux qui continueront après lui, et dans le souvenir de nos conversations, quelque chose de René Adémar restera.

La mer de Martinique vient de perdre l’un de ses vieux combattants. Et moi, je perds un ami.

Pensées émues à sa famille, à ses proches, à Marie Adémar, ainsi qu’à toute la grande famille des marins-pêcheurs de Martinique.