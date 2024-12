La Martinique rayonne avec la victoire historique d’Angélique ANGARNI-FILOPON, Miss France 2025 »

Matinik, 14 desanm 2024

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique, Serge LETCHIMY, félicite chaleureusement Angélique ANGARNI-FILOPON, couronnée Miss France 2025. Originaire de la commune du Morne-Vert, elle devient la première Martiniquaise à remporter ce titre prestigieux, inscrivant ainsi une page mémorable dans l’histoire de la Martinique.

Cette victoire dépasse le cadre d’un concours de beauté. Elle représente une véritable reconnaissance symbolique et culturelle pour la Martinique. À 34 ans, Angélique ANGARNI-FILOPON incarne l’audace et la détermination, démontrant qu’il n’y a pas de limite pour réaliser ses rêves et redéfinir les standards de réussite.

« Par son talent, sa grâce et son authenticité, elle a porté haut les valeurs martiniquaises et fait briller l’identité et la fierté de tout un peuple. Sa victoire est une source d’inspiration pour toutes les générations et une célébration des femmes martiniquaises dans toute leur diversité et leur excellence », a déclaré Serge LETCHIMY.

Le Président du Conseil Exécutif salue cette performance exceptionnelle qui met en lumière le patrimoine humain et culturel de la Martinique, tout en rappelant l’importance de croire en ses ambitions.

« La Martinique est fière d’Angélique ANGARNI-FILOPON et partage avec elle cette victoire historique, porteuse d’espoir et de rayonnement » a ajouté le Président du Conseil Exécutif.

