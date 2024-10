La plaisance professionnelle en route pour le développement durable

La charte pour le développement durable et responsable de la plaisance professionnelle en Martinique a été signée, ce jeudi au Marin. Parmi les signataires : Jean-Christophe Bouvier, préfet, Xavier Nicolas, directeur de la mer, le président de la fédération des industries nautiques et Emmanuel Lise, président du cluster maritime de Martinique en présence de José Mirande, maire du Marin.

La filière plaisance représente plus de 1000 emplois directs en Martinique. Environ 300 entreprises sont dédiées à cette économie pour un chiffre d’affaires de 65 M€. La Martinique est un leader sur le marché international du charter de plaisance, la location de voiliers avec ou sans équipage à destination de toute la Caraïbe. La filière a investi et attiré sur la marina du Marin un riche écosystème propice à son développement et à une offre de service complète : électroniciens, motoristes, voilerie, accastillage, assurance, financement, broker, voyagistes, équipages, formation…

L’État soutient ses investissements et accompagne les acteurs rassemblés sous l’égide de la fédération des industries nautiques et le cluster maritime de Martinique à la conception d’une charte pour un développement durable et responsable de la filière.

Cette charte, une forme de contrat de filière, se décline autour de cinq axes majeurs conditionnant le soutien de l’État pour une vision d’avenir. Le premier garantit la responsabilité sociale de la filière pour le développement de l’emploi local ainsi que la responsabilité environnementale pour maîtriser puis réduire son empreinte écologique et la responsabilité économique pour renforcer l’insertion de la filière dans son environnement économique local. Dans la charte, est stipulé que la sécurité maritime doit garantir un haut niveau de sécurité et de résilience aux navigateurs. Enfin, il est question de garantie de transparence et de suivi pour mieux accompagner la filière dans son développement et ses investissements.

