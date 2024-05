La police de Sainte-Lucie brille lors de la cérémonie de remise des prix régionaux

St Lucia Times

Lors de la récente cérémonie annuelle des Amalgamated Security Services Limited (ASSL) et de l’Association of the Caribbean Commissioners of Police (ACCP) Regional Recognition Awards 2024 for Public Law Enforcement au Belize, le commissaire adjoint par intérim (ACP) Albert Charlery, de la Royal Saint Lucia Police Force (RSLPF), a remporté le prix dans la catégorie “Top Career Move” (meilleure évolution de carrière).

ACP Charlery a surpassé les autres candidats dans cette catégorie.

L’ACP Charlery est l’ACP de la RSLPF, responsable de la supervision des opérations dans le district policier sud de Sainte-Lucie.

Avec une carrière qui s’étend sur plus de trois décennies, il a commencé son service en tant que recrue en 1994.

Tout au long de son mandat, l’ACP Charlery a rendu d’éminents services à la population de Sainte-Lucie. Cependant, son parcours vers le sommet n’a pas été sans défis, qu’il a surmontés avec succès, démontrant ainsi sa résilience.

Selon ses propres termes, “…je veux donner le meilleur de moi-même, non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les personnes que j’ai l’occasion de servir”.

Il convient de souligner que le sergent Zachary Hippolyte s’est classé deuxième lors de la cérémonie, dans la catégorie “Top Caribbean Community Policing Officer” (meilleur agent de police communautaire des Caraïbes).

L’engagement du sergent Hippolyte en faveur de la police de proximité est profondément ancré en lui. Il occupe actuellement le poste de chef de la branche des relations communautaires du RSLPF à Castries.

Interrogée sur les réalisations de ses agents, la commissaire de police Crusita Descartes-Pelius a déclaré : “Il est indéniable qu’une carrière dans les forces de l’ordre comporte des défis importants, et nous saisissons toutes les occasions de féliciter les personnes pour leur dévouement. Une telle reconnaissance motive non seulement nos membres à exceller dans tous les domaines de leur vie, mais joue également un rôle essentiel dans l’établissement de liens positifs, non seulement au sein de nos organisations, mais aussi avec les communautés que nous servons”.

SOURCE : Police royale de Sainte-Lucie. Photo : Crusita Descartes-Pelius, commissaire de police de Sainte-Lucie, reçoit le prix au nom de l’ACP Charlery.

